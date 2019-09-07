Обмен пленными: узники Кремля вернулись в Украину

Украинские плененные Россией моряки и узники Кремля вернулись – самолет приземлился в аэропорту "Борисполь". Среди них – Олег Сенцов, Роман Сущенко, Евгений Панов, Александр Кольченко, Станислав Клых и Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сізоновіч, Владимир Балух, Артур Панов, Эдем Бекиров.

Украинцев, которые вернулись в рамках масштабного обмена с Россией, встречали родные, журналисты и чиновники, среди них – глава государства Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Богдан, глава МВД Аресен Аваков, глава СБУ Иван Баканов.

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Владимир Зеленский идет к самолету с пленными/ Фото Ростислав Лабенський (24 канал)

Самолет с пленными украинцами в "Борисполе"/ Фото Ростислав Лабенський (24 канал)

О реальности обмена заговорили тогда, когда пленников Кремля Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве – это произошло в конце августа. Фактически тогда же украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Ламбытнаги.

Что предшествовало обмену пленными?

Вокруг переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда к аэропорту "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, впоследствии – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.

Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец-то анонсировал масштабный обмен.

В Украине такое известие восприняли очень неоднозначно. Так, 5 сентября на Майдане Независимости проходила акция протеста из-за освобождения Цемаха. Акцию назвали "Красная линия" – так организаторы намекали на красные линии, которые "перешла власть, освободив Цемаха".

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