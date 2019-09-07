Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки

Масштабный обмен пленными начался 7 сентября. Домой должны вернуться 24 украинских моряка и другие узники Кремля. Для обмена военнопленных Украины передает в РФ 35 человек, в том числе 12 граждан Российской Федерации и одного гражданина с двойным гражданством

Кого Россия вернет в Украину – список

По данным журналиста Марка Фейгина, обмен состоится в формате "35 на 35".

В Украину возвращаются:

Олег Сенцов

Роман Сущенко

Евгений Панов

Александр Кольченко

Станислав Клих

Николай Карпюк

Павел Гриб

Алексей Сизонович

Владимир Балух

Артур Панов

Эдем Бекиров

Пленные моряки:

Юрий Будзило

Вячеслав Зинченко

Андрей Опрыско

Сергей Цибизов

Андрей Артеменко

Владимир Терещенко

Евгений Семидоцкий

Виктор Беспальченко

Андрей Шевченко

Владимир Варимез

Михаил Власюк

Богдан Головаш

Сергей Чулиба

Олег Мельничук

Богдан Небылица

Владислаа Костышин

Сергей Попов

Юрий Безъязычный

Роман Мокряк

Андрей Эйдер

Андрей Драч

Владимир Лесной

Денис Гриценко

Василий Сорока



Пленные украинские моряки

На обмен идут известные российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов, пишет Цензор.Нет.

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Кого Украина выдала России: список

Алексей Седико – российский военнослужащий, командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") вблизи села Троицкое.

Виктор Агеев – российский военнослужащий, спецназ ГРУ ГШ ВС РФ, снайпер, по документам прикрытия значился "добровольцем" 4-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен в бою воинами 93-й механизированной бригады возле села Желобок 24 июня 2017 года.

Денис Сидоров – российский наемник, взятый в плен 8 сентября 2016-го года.

Сергей Егоров, российский наемник, взятый в плен в бою под Новомиколаевкою 14 апреля 2017 года.

Александр Баранов – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.

Максим Одинцов

Игорь Кимаковский – российский наемник, в июле 2015-го ошибся в пути и был задержан пограничниками на украинском блокпосту с удостоверением снайпера "ДНР".

Александр Валехидис – задержан СБУ за шпионаж во Львове.

Аркадий Жидких – русский, наемник бригады "Восток", в Украину приехал, скрываясь от розыска в РФ по уголовным преступлениям. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России.

Ольга Ковалис и Павел Черных – супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины.

Евгений Мефедов – русский, который переехал в Украину в 2013 году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года, что привело к гибели 52 человек.

По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась выдавать российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.

Среди граждан Украины, которых обменяют – Владимир Цемах, участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибло 302 человека.

Кирилл Вышинский – российский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины.

Александр Саттаров – экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму. Задержан СБУ в декабре 2017 года в Днепре, после возвращения в Украину.

Также на обмен выставлен Станислав Ежов – бывший переводчик Кабинета министров.

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Как происходил обмен пленными?

Вокруг переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, позже – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.

Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в самом деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец-то анонсировал масштабный обмен.

В Украине такое известие восприняли очень неоднозначно. Так, 5 сентября на Майдане Независимости проходила акция протеста из-за освобождения Цемаха. Акцию назвали "Красная линия" – так организаторы намекали на красные линии, которые "перешла власть, освободив Цемаха".

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