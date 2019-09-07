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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки

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      Обмен пленными – списки 7 сентября 2019 ▷ обмен Украина – Россия
      Списки пленных, которыми обменялись Украина и Россия / Цензор.нет

      Масштабный обмен пленными начался 7 сентября. Домой должны вернуться 24 украинских моряка и другие узники Кремля. Для обмена военнопленных Украины передает в РФ 35 человек, в том числе 12 граждан Российской Федерации и одного гражданина с двойным гражданством

      Кого Россия вернет в Украину – список

      По данным журналиста Марка Фейгина, обмен состоится в формате "35 на 35".

      В Украину возвращаются:

      • Олег Сенцов
      • Роман Сущенко
      • Евгений Панов
      • Александр Кольченко
      • Станислав Клих
      • Николай Карпюк
      • Павел Гриб
      • Алексей Сизонович
      • Владимир Балух
      • Артур Панов
      • Эдем Бекиров

      Пленные моряки:

      • Юрий Будзило
      • Вячеслав Зинченко
      • Андрей Опрыско
      • Сергей Цибизов
      • Андрей Артеменко
      • Владимир Терещенко
      • Евгений Семидоцкий
      • Виктор Беспальченко
      • Андрей Шевченко
      • Владимир Варимез
      • Михаил Власюк
      • Богдан Головаш
      • Сергей Чулиба
      • Олег Мельничук
      • Богдан Небылица
      • Владислаа Костышин
      • Сергей Попов
      • Юрий Безъязычный
      • Роман Мокряк
      • Андрей Эйдер
      • Андрей Драч
      • Владимир Лесной
      • Денис Гриценко
      • Василий Сорока


      Пленные украинские моряки

      На обмен идут известные российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов, пишет Цензор.Нет.

      Важно: Обмен пленными начался: что сейчас известно

      Кого Украина выдала России: список

      • Алексей Седико – российский военнослужащий, командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") вблизи села Троицкое.
      • Виктор Агеев – российский военнослужащий, спецназ ГРУ ГШ ВС РФ, снайпер, по документам прикрытия значился "добровольцем" 4-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен в бою воинами 93-й механизированной бригады возле села Желобок 24 июня 2017 года.
      • Денис Сидоров – российский наемник, взятый в плен 8 сентября 2016-го года.
      • Сергей Егоров, российский наемник, взятый в плен в бою под Новомиколаевкою 14 апреля 2017 года.
      • Александр Баранов – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
      • Максим Одинцов
      • Игорь Кимаковский – российский наемник, в июле 2015-го ошибся в пути и был  задержан пограничниками на украинском блокпосту с удостоверением снайпера "ДНР".
      • Александр Валехидис – задержан СБУ за шпионаж во Львове.
      • Аркадий Жидких – русский, наемник бригады "Восток", в Украину приехал, скрываясь от розыска в РФ по уголовным преступлениям. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России.
      • Ольга Ковалис и Павел Черных – супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины.
      • Евгений Мефедов – русский, который переехал в Украину в 2013 году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года, что привело к гибели 52 человек.
      • По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась выдавать российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.
      • Среди граждан Украины, которых обменяют – Владимир Цемах, участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибло 302 человека.
      • Кирилл Вышинский – российский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины.
      • Александр Саттаров – экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму. Задержан СБУ в декабре 2017 года в Днепре, после возвращения в Украину.

      Также на обмен выставлен Станислав Ежов – бывший переводчик Кабинета министров.

      Смотрите также: Россиян, которых обменяют на украинцев, привезли в "Борисполь": фото, видео

      Как происходил обмен пленными?

      Вокруг переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, позже – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.

      Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в самом деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец-то анонсировал масштабный обмен.

      В Украине такое известие восприняли очень неоднозначно. Так, 5 сентября на Майдане Независимости проходила акция протеста из-за освобождения Цемаха. Акцию назвали "Красная линия" – так организаторы намекали на красные линии, которые "перешла власть, освободив Цемаха".

      Стоит знать: Владимир Цемах: что известно о нем и скандале с его участием

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Заложники Новости России
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