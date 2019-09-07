Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки
Масштабный обмен пленными начался 7 сентября. Домой должны вернуться 24 украинских моряка и другие узники Кремля. Для обмена военнопленных Украины передает в РФ 35 человек, в том числе 12 граждан Российской Федерации и одного гражданина с двойным гражданством
Кого Россия вернет в Украину – список
По данным журналиста Марка Фейгина, обмен состоится в формате "35 на 35".
В Украину возвращаются:
- Олег Сенцов
- Роман Сущенко
- Евгений Панов
- Александр Кольченко
- Станислав Клих
- Николай Карпюк
- Павел Гриб
- Алексей Сизонович
- Владимир Балух
- Артур Панов
- Эдем Бекиров
Пленные моряки:
- Юрий Будзило
- Вячеслав Зинченко
- Андрей Опрыско
- Сергей Цибизов
- Андрей Артеменко
- Владимир Терещенко
- Евгений Семидоцкий
- Виктор Беспальченко
- Андрей Шевченко
- Владимир Варимез
- Михаил Власюк
- Богдан Головаш
- Сергей Чулиба
- Олег Мельничук
- Богдан Небылица
- Владислаа Костышин
- Сергей Попов
- Юрий Безъязычный
- Роман Мокряк
- Андрей Эйдер
- Андрей Драч
- Владимир Лесной
- Денис Гриценко
- Василий Сорока
На обмен идут известные российские военнослужащие, ряд известных шпионов и террористов, пишет Цензор.Нет.
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Кого Украина выдала России: список
- Алексей Седико – российский военнослужащий, командир роты 7-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен 11 июля 2016 года в бою с воинами 54-й механизированной бригады (под командованием офицера с позывным "Банзай") вблизи села Троицкое.
- Виктор Агеев – российский военнослужащий, спецназ ГРУ ГШ ВС РФ, снайпер, по документам прикрытия значился "добровольцем" 4-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ, взятый в плен в бою воинами 93-й механизированной бригады возле села Желобок 24 июня 2017 года.
- Денис Сидоров – российский наемник, взятый в плен 8 сентября 2016-го года.
- Сергей Егоров, российский наемник, взятый в плен в бою под Новомиколаевкою 14 апреля 2017 года.
- Александр Баранов – бывший украинский военный из Крыма, перешел на службу к оккупантам и получил гражданство РФ, задержан СБУ – выманили на украинский пропускной пункт, куда он приехал ради получения украинских документов.
- Максим Одинцов
- Игорь Кимаковский – российский наемник, в июле 2015-го ошибся в пути и был задержан пограничниками на украинском блокпосту с удостоверением снайпера "ДНР".
- Александр Валехидис – задержан СБУ за шпионаж во Львове.
- Аркадий Жидких – русский, наемник бригады "Восток", в Украину приехал, скрываясь от розыска в РФ по уголовным преступлениям. Ехать на обмен не хотел, опасаясь заключения в России.
- Ольга Ковалис и Павел Черных – супружеская пара россиян Ковалис-Черных задержаны за шпионаж на юге Украины.
- Евгений Мефедов – русский, который переехал в Украину в 2013 году и принял участие в организации столкновений в Одессе 2 мая 2014 года, что привело к гибели 52 человек.
- По сообщению адвоката террористов Рыбина, Украина отказалась выдавать российского наемника Руслана Гаджиева, танкиста батальона "Август", взятого в плен бойцами 128-й горно-пехотной бригады 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой.
- Среди граждан Украины, которых обменяют – Владимир Цемах, участник уничтожения "Боинга" МН-17 17 июля 2014-го года, и нападения на бойцов 30-й механизированной бригады 6 августа 2014-го года, в результате чего погибло 302 человека.
- Кирилл Вышинский – российский пропагандист, у него двойное гражданство РФ и Украины.
- Александр Саттаров – экс-сотрудник "Беркута", участник агрессии РФ в Крыму. Задержан СБУ в декабре 2017 года в Днепре, после возвращения в Украину.
Также на обмен выставлен Станислав Ежов – бывший переводчик Кабинета министров.
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Как происходил обмен пленными?
Вокруг переговоров между Россией и Украиной возникало немало ложных заявлений, противоречивых фактов и мощных информационных волн. В частности, так произошло 30 августа – тогда в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, позже – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.
Другим мощным поводом для острых обсуждений стало освобождение Владимира Цемаха – пророссийского боевика, который является ключевым свидетелем в самом деле МН17. В этот день, 5 сентября, российский президент Владимир Путин наконец-то анонсировал масштабный обмен.
В Украине такое известие восприняли очень неоднозначно. Так, 5 сентября на Майдане Независимости проходила акция протеста из-за освобождения Цемаха. Акцию назвали "Красная линия" – так организаторы намекали на красные линии, которые "перешла власть, освободив Цемаха".
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