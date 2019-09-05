На Майдане протестуют из-за освобождения боевика Цемаха: фото

В Киеве на Майдане Независимости проходит акция протеста из-за освобождения причастного к делу сбивания МН17 боевика Владимира Цемаха. К ней присоединились несколько сотен человек.

Акцию назвали "Красная линия" – названием организаторы намекают на "красные линии, которые перешла власть", сообщает корреспондент 24 канал.

Следует знать: Нам жаль, – нидерландские следователи отреагировали на освобождение боевика Цемаха из-под стражи

Протестующие возмущены решением апелляционного суда освободить из-под стражи Владимира Цемаха – одного из фигурантов расследования резонансного дела сбивания малайзийского "Боинга" рейса МН-17. Его отпустили под личное обязательство.

Сначала участников акции было несколько десятков, впоследствии их количество возросло. К микрофону мог подойти каждый желающий, впоследствии участники акции начали подписывать петицию "поддержки Нидерландов и народа Нидерландов".



Участники акции подписывают петицию / Фото Оксаны Тропотяги (24 канал)

Среди участников акции также дочь пятого президента Украины Петра Порошенко Евгения.



Евгения Порошенко на акции (сзади девушки с плакатом) / Фото Оксаны Тропотяги (24 канал)

Больше фото с акции протеста на Майдане из-за освобождение Цемаха:



Фото Оксаны Тропотяги (24 канал) Фото Оксаны Тропотяги (24 канал)

Кто такой Владимир Цемах?

Подельник пророссийских оккупантов на Донбассе. Он, скорее всего, является свидетелем, а может и участником сбивания пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Сам Цемах в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбивании авиасудна и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты.

Комментируя событие, он объяснял, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "кое-что". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что он говорил именно о ЗРК "Бук".

Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал соратника оккупантов на 2 месяца.



Владимир Цемах/ Источинк: radiosvoboda.org

На его освобождение уже отреагировали в Нидерландах – там выразили сожаление по поводу такого решения. Накануне депутаты Европарламента обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, где призвали не допустить возвращения Цемаха в Россию.

Реакция: Хотим видеть его на суде в Нидерландах, – родственники погибших рейса MH17 об освобождении Цемаха

Что известно о катастрофе MH17 в небе над Донбассом?

Она произошла 17 июля 2014 года вблизи Тореза. Пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В небе над временно оккупированными территориями его сбили пророссийские боевики с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на борту находились 298 человек.



Ответственным за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Вместе с тем Кремль традиционно отвергает все обвинения.



Катастрофа MH17 в цифрах: инфографика 24 канала