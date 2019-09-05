Нам жаль, – нидерландские следователи отреагировали на освобождение боевика Цемаха из-под стражи

Апелляционный суд освободил из-под стражи пособника пророссийских боевиков на Донбассе Владимира Цемаха. Мужчину подозревают в причастности к сбитии рейса MH17 в небе над временно оккупированными территориями в июле 2014 года. На решение уже отреагировали в прокуратуре Нидерландов.

Ранее нидерландские следователи выражали большой интерес в допросе Владимира Цемаха. Вместе с тем, в прокуратуре страны выражали сомнение: неизвестно, удастся ли допросить боевика в России, если Украина решит включить его в список для обмена пленными.

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Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить,

– об этом сообщила пресс-секретарь международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк в комментарии "Радио Свобода".

Впрочем, она также добавила, что не может комментировать решение украинского суда.

Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно продлится. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить,

– добавила Мосдейк.

Важно! Киевский апелляционный суд освободил Цемаха под личное обязательство. Ранее появилась информация о том, что именно этот приспешник оккупантов является особенно ценным для России. Вроде бы именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене пленными. Кстати, Владимир Цемах – гражданин Украины.

Кто такой Владимир Цемах и почему вокруг него столько ажиотажа?

Потому что он, скорее всего, является свидетелем сбивания пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Сам Цемах в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии авиасудна и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты.

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Комментируя произошедшее, он объяснял, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца.

Что известно о крушении MH17 в небе над Донбассом?

Оно произошло 17 июля 2014 года вблизи Тореза. Пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в малайзийский Куала-Лумпур. В небе над временно оккупированными территориями его сбили пророссийские боевики с помощью комплекса "Бук". В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа самолета: всего на его борту находились 298 человек.

Ответственным за этот инцидент считают Россию. Такого мнения официально придерживается не только Украина, но и Австралия, Нидерланды и США. Однако Кремль традиционно отвергает все обвинения.



Сбитие рейса MH17 в цифрах/ инфографика 24 канала