Нам шкода, – нідерландські слідчі відреагували на звільнення бойовика Цемаха з-під варти

Апеляційний суд звільнив з-під варти поплічника проросійських бойовиків на Донбасі Володимира Цемаха. Чоловіка підозрюють у причетності до збиття рейсу MH17 у небі над тимчасово окупованими територіями в липні 2014 року. На рішення вже відреагували в прокуратурі Нідерландів.

Раніше нідерландські слідчі висловлювали велике зацікавлення у допиті Володимира Цемаха. Водночас, у прокуратурі країни висловлювали сумнів: невідомо, чи бойовика вдасться допитати в Росії, якщо Україна вирішить включити його у список для обміну полоненими.

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Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити,

– про це повідомила речниця міжнародної Спільної слідчої групи Брехтьє ван де Мосдейк у коментарі "Радіо Свобода".

Втім, вона також додала, що не може коментувати рішення українського суду.

Це не означає, що розслідування справи MH17 буде зупинене, воно триватиме. Але нам шкода, якщо ми не зможемо з ним поговорити,

– додала Мосдейк.

Важливо! Київський апеляційний суд звільнив Цемаха під особисте зобов’язання. Раніше з’явилась інформація про те, що саме цей поплічник окупантів є особливо цінним для Росії. Начебто саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін полоненими. До речі, Володимир Цемах – громадянин Укураїни.

Хто такий Володимир Цемах і чому навколо нього стільки ажіотажу?

Тому що він, найімовірніше, є свідком збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 у липні 2014 року. Сам Цемах в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття авіасудна і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки.

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Коментуючи подію, він пояснював, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці.

Що відомо про катастрофу MH17 у небі над Донбасом?

Вона сталася 17 липня 2014 року поблизу Тореза. Пасажирський літак Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. В небі над тимчасово окупованими територіями його збили проросійські бойовики за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.



Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.



Збиття рейсу MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу