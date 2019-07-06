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      Затриманий СБУ Цемах зізнався, що сховав "Бук", з якого було збито MH17, – ЗМІ

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      Володимир Цемах зізнався у своїй участі в збитті МН17
      Володимир Цемах зізнався у своїй участі в збитті МН17 / Російські ЗМІ

      Служба безпеки України затримала екс-начальника "протиповітряної оборони" слов'янської бригади терористів з Донеччини Володимира Цемаха. Журналісти знайшли відео, де чоловік зізнається у тому, що він ховав ракетний комплекс "Бук", з якого у 2014 році було збито Boeing MH17.

      Відео з зізнанням терориста було опубліковано ще декілька років тому, але лише зараз на нього звернули увагу журналісти, повідомляє "Настоящее время".

      Важливо: Дерзкая операция СБУ, или В деле MH17 появилась новая угроза для режима Путина

      У своєму інтерв'ю Цемах пригадує збиття Boeing і розповідає популярну на російських телеканалах версію про те, що бойовики, буцімто, цілились по українських літаках. Один з них і збив малайзійський MH17. 

      Терорист Цемах зізнається, що ховав "Бук" з якого збили літак рейсу MH17 / Youtube-канал "Ватні хроніки"

      Потім бойовик розповідає про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах, на відео "запікали". Однак журналісти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ракетний комплекс "Бук".

      Я цього пацана витягував, я цей "Бук" ховав. Я навіть покажу, де він стартував, і де я його забирав,
      – сказав бойовик.

      Кого підозрюють у збитті літака рейсу MH17?

      СБУ оголосила підозри 4 фігурантам:

      • Ігорю Гіркіну ("Стрєлкову");
      • Леоніду Харченку ("Кріт");
      • Сергійю Дубинському ("Хмурому");
      • Олегу Пулатову ("Гюрза").

      Розслідувачі з Bellingcat, крім цих 4, підозрюють ще 8 бойовиків та російських найманців:

      • Едуард Гілазєв ("Рязань");
      • Олег Шарп ("Змій");
      • Ігор Безлер ("Бєс");
      • Сергій Поваляєв ("Боцман");
      • Валерій Стельмах ("Найманець", "Батя");
      • Ігор Українець ("Мінер");
      • Олександр Ходаковський ("Скіф");
      • Олександр Семенов ("Санич").

      Катастрофа Boeing 777 у цифрах

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі MH17 Катастрофа під Донецьком Україна – Росія
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