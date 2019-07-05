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      Дерзкая операция СБУ, или В деле MH17 появилась новая угроза для режима Путина

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      Террорист Владимир Цемах
      Террорист Владимир Цемах / РосСМИ

      Почему террориста Владимира Цемаха похитили из тыла оккупантов, и почему он так важен для суда по сбитому "Боингу"?

      Да, это по-настоящему выдающийся успех Службы безопасности Украины. История для реального кинофильма – прямо из центра оккупированного РФ Снежного – за 80 км за линией фронта, сотрудники СБУ похитили и вывезли террориста, предателя, участника войны против Украины подполковника Владимира Цемаха.

      Некоторые детали: СБУ задержала подозреваемого по делу сбивания MH17 над Донбассом, – СМИ

      Учитывая жесткий контрразведывательный режим в оккупированной зоне, тщательный досмотр на пунктах въезда и выезда, полный контроль, постоянные обыски, проверки документов населения, профилактические аресты – проведена чрезвычайно дерзкая операция.

      Судя по источникам в российских сайтах, двое агентов поселились в одном подъезде с Цемахом в Снежном. Утром 27 июня Цемах завез жену на место ее работы – она директор местного техникума. А по возвращении домой Цемах был похищен в своей квартире, причем был изъят его военный билет подполковника "ДНР".

      Затем Цемаха неким образом вывезли с оккупированной территории через линию фронта.

      Утром 28 июня жена Цемаха нашла в почтовом ящике извещение от адвоката из Киева, что ее муж задержан, и его будут судить.

      В чем ценность Цемаха?

      Прокуратура Нидерландом и международная следственная комиссия доказали, что малазийский "Боинг" МН-17 под Торезом был сбит российскими военнослужащими из состава 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ. Есть фото, видео перемещения "Бука", есть аудиозаписи участников нападения на "Боинг" во главе с полковником ФСБ РФ Игорем Гиркиным. Но до сих пор в руках следствия нет живых свидетелей этого преступления.

      Игорь Гиркин
      Полковник ФСБ Игорь Гиркин

      5 лет назад Владимир Цемах стал командиром отдельной роты ПВО в городе Снежное, сформированной 7 июня 2014 года. Это было первое отдельное подразделение ПВО оккупационных войск. Снежное имело ключевое оперативное значение для контроля коммуникаций с РФ, и противник спешно создавал здесь отряды наемников.

      Это подразделение подчинялось Гиркину, и принимало участие совместно с его отрядом в боях с украинскими войсками на границе. Цемах, несомненно, лично знал полевых командиров наемников, воевавших в районе Снежного. Он знал, кто именно организовывал атаки на украинские самолеты в приграничном районе. Поэтому он поможет доказать участие Гиркина и других российских военных в боевых действиях на границе.

      А каждое доказательство причастности РФ к организованному вторжению усиливает обвинения и требования по международным искам от стран, пострадавших в результате действий РФ.

      Гиркин в своих интервью не раз говорил, что отправился сразу после выхода из Славянска вначале в Донецк, а оттуда сразу в Снежное. Рота Цемаха, скорее всего, в июле-августе 2014-го совместно с российскими войсками атаковала украинские самолеты и вертолеты.

      В награду за службу, рота Цемаха была в октябре 2014-го включена в состав 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе, а сам Цемах получил "социальный лифт" – звание подполковник и занял должность заместителя командира бригады по ПВО.

      Важно: Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: официальные имена подозреваемых

      1-я бригада получила наименования "Славянская", так как ее основой стали подразделения, подчиненные Гиркину и воевавшие в Славянске.

      Что ж, теперь спокойной жизни Цемаха на российскую пенсию пришел конец.

      Сейчас российская пропаганда старается всячески приуменьшить значение Цемаха. А это не так. Свидетельства Цемаха в международных судах могут привести к тяжелым последствиям для Путина и РФ.

      Что известно о катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом?

      17 июля 2014 года в небе над Донбассом возле Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все пассажиры авиасудна и его экипаж – 298 человек.

      Австралия, Нидерланды и США считают, что за трагедию несет ответственность Россия. Совместная следственная группа под руководством Нидерландов установила, что для сбития MH17 использовали ракету BUK TELAR. И что она принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде армии Российской Федерации, расположенной в Курске. В РФ все обвинения отрицают.

      Збиття Боїнга

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      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Тероризм Володимир Путін MH17
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