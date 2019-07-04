СБУ затримала підозрюваного у справі збиття MH17 над Донбасом, – ЗМІ

СБУ 27 червня провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримали колишнього командира ППО проросійських бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Йому оголосили підозру за створення терористичної групи чи організації.

Сім’я затриманого підтвердила цю інформацію російській службі ВВС. Після спецоперації Цемаха переправили через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

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Адвокат затриманого Роман Гонтарев повідомив, що підозрюваного доставили у Київ. 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена.

Донька підозрюваного розповіла, що батько в 2014 році "був начальником ППО" в Сніжному.

"Боїнг" тепер спробують приписати йому. Але начальником ППО він був з жовтня 2014 року. Коли був збитий "Боїнг", він не був ключовою фігурою – звичайний військовий, просто стояв на блокпосту,

– стверджує вона.

Однак, якщо вину Цемаха доведуть, то йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.



Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують.



Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17: інфографіка 24 каналу