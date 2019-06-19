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      Авіакатастрофа MH17 на Донбасі: офіційні імена підозрюваних

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      Назвали ім'я підозрюваних у збитті пасажирського "Боїнга"
      Назвали ім'я підозрюваних у збитті пасажирського "Боїнга" / www.obozrevatel.com

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" у червні 2014 року на сході України. Раніше та ж група встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації.

      Відомо, що незабаром слідчі оголосять підозру, зазначили Nos.nl. Основними підозрюваними у справі є три росіянина та один українець.

      Читайте також: Катастрофа MH-17 над Донбасом: Родичі жертв протестували під посольством Росії у Нідерландах

      За офіційною версією слідства, у збитті пасажирського "Боїнга" винні:

      – Ігор Гіркін;
      – Сергій Дубінський;
      – Олег Пулатов;
      – Леонід Харченко.

      Що про них відомо

      Ігор Гіркін ("Стрєлков") – росіянин, колишній полковник ФСБ брав участь в одному з опублікованих розмов з Сергієм Дубинським, який був пов'язаний з евакуацією установки "Бук" з підконтрольною сепаратистам території України назад до Росії. Відомо, що він тісно співпрацював у середині липня 2014 року з Пулатовим та Харченком, які обидва, ймовірно, забезпечували охорону "Бука" біля місця пуску.


      Ігор Гіркін

      Сергій Дубінський ("Хмурий") – кілька перехоплених телефонних переговорів свідчать про те, що саме російський генерал Дубінський керував постачанням установки "Бук", аби протидіяти українській авіації. 17 липня він особисто координував транспортування установки до місця пуску. Крім того, доведено, що Дубинський наказував своїм підлеглим здійснювати охорону "Бука" в районі місця пуску. Ба більше, саме його група могла зіграти важливу роль у рішенні збити MH17, припускаючи, що це був літак противника.


      Сергій Дубінський

      Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.

      Олег Пулатов
      Олег Пулатов

      Леонід Харченко ("Крот") командир "розвідувального батальйону Крота". Також був причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску. Можливо, також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

      Леонід Харченко
      Леонід Харченко

      Окрім того, винними вважаються:

      Едуард Гілазєв ("Рязань") командир бойовиків. Відомо, що він після збиття літака привіз члена екіпажу "Бука", який відбився від колег, до свого командира Харченка в Сніжному.

      Олег Шарп ("Змій") – журналісти ідентифікували його як бойовика Олега, що фігурував у перехопленій телефонній розмові з Леонідом "Кротом" Харченком о 13:09 17 липня 2014 року. У розмові Шарп запитує Харченка, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки "Бук" запустив ракету, що збила MH17.

      Ігор Безлер ("Біс") сприяв помилковій ідентифікації MH17 як військового літака.

      Сергій Поваляєв ("Боцман").

      Валерій Стельмах ("Найманець", "Батя") повідомив Безлеру за кілька хвилин до збиття, що MH17 є військовим літаком.

      Ігор Українець ("Мінер") командир "групи Мінера", яку згадує Безлер в одній із перехоплених розмов про збиття MH17.

      Олександр Ходаковський ("Скіф") допоміг забезпечити транспортування установки "Бук", яка прибула в Донецьк.

      Олександр Семенов ("Санич") допомагав забезпечити транспортування "Бука" в Донецьк.

      Що відомо про авіакатастрофу "Боїнга" над небом Донбасу

      17 липня 2014 року у небі над Донбасом збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

      Уламки збитого літака


      Все, що треба знати про збиття МН17

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      Теги: Жертви Новини України Катастрофа Новини Росії авіація Збитий "Боїнг 777"
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