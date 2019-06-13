Катастрофа MH-17 над Донбасом: Родичі жертв протестували під посольством Росії у Нідерландах

Родичі жертв катастрофи рейсу МН17 влаштували протест засуджуючи позицію Росії, яка відмовляється визнавати свою причетність до трагедії.

Видання NOS повідомило, що перед будівлею посольства РФ у Гаазі рідні загиблих символічно встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв рейсу MH17. Вони встановлені, як в літаку, включно з проходами.

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Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком зрозуміло, що вони відіграли певну роль у катастрофі MH17,

– заявив представник Робочої групи з виявлення причин аварії Сандер ван Луйк.

Він додав, що мовчання Росії – політично мотивоване.

"Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією", – сказав він.

Зазначається, що учасники акції виставили плакати – "Справедливість для MH17" та один російською – "Человечность превыше политики".



Один з плакатів написано російською / Фото NOS

Нещодавно російські журналісти оприлюднили низку документів, які служать ще одним доказом того, що ракетний комплекс "Бук", з якого влучили та збили малайзійський літак "Боїнг-777" рейсу MH-17, доставили з території Росії.

Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.



У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.



Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія . Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.