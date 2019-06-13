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      Катастрофа MH-17 над Донбасом: Родичі жертв протестували під посольством Росії у Нідерландах

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      У Нідерландах провели акцію протесту біля посольства РФ
      У Нідерландах провели акцію протесту біля посольства РФ / NOS

      Родичі жертв катастрофи рейсу МН17 влаштували протест засуджуючи позицію Росії, яка відмовляється визнавати свою причетність до трагедії.

      Видання NOS повідомило, що перед будівлею посольства РФ у Гаазі рідні загиблих символічно встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв рейсу MH17. Вони встановлені, як в літаку, включно з проходами.

      Читайте також: Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии

      Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком зрозуміло, що вони відіграли певну роль у катастрофі MH17,
      – заявив представник Робочої групи з виявлення причин аварії Сандер ван Луйк.

      Він додав, що мовчання Росії – політично мотивоване.

      "Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією", – сказав він.

      Зазначається, що учасники акції виставили плакати – "Справедливість для MH17" та один російською – "Человечность превыше политики".

      протест біля посольства Росії
      Один з плакатів написано російською / Фото NOS

      Нещодавно російські журналісти оприлюднили низку документів, які служать ще одним доказом того, що ракетний комплекс "Бук", з якого влучили та збили малайзійський літак "Боїнг-777" рейсу MH-17, доставили з території Росії.

      Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.

      У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини Росії Новини політики Збитий "Боїнг 777" Нідерланди Протести
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