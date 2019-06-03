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      Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии

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      Обломки сбитого "Боинга 777"
      Обломки сбитого "Боинга 777" / Getty images

      Правительство Нидерландов требует разъяснений относительно заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, потребовавшего дополнительных доказательств от следственной комиссии относительно вины России в крушении МН17 2014 года.

      Намедни Премьер министр Малайзии Махатхира Мохаммада усомнился в результатах расследования относительно уничтожения рейса МН-17 российским расчетом ЗРК над Донбассом в 2014 году.

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      Позиция малазийского премьер-министра Нидерландам, значительная часть граждан, которой и стала жертвами этой трагедии, оказалась непонятна, поскольку, казалось бы, на международном уровне все точки над "i" были расставлены.

      С другой стороны, позиция премьер-министра Малайзии понятна, тут и намерение страны приобрести по очень выгодной цене учебно-боевые самолеты Як-130, с 2014 года выпускаемые из-за санкций как кустарный ширпотреб и всякого рода валютные махинации, давно уже привлекшие внимание Минфин США.

      Но, в то же самое время, ВВС Малайзии напрямую завязаны на ВПК РФ, с их Су-30 и МиГ-29, в отличие от сухопутных войск, в которых значительная часть техники и оборудования европейского производства. Производства стран, граждане которых стали жертвам российской агрессии в 2014 году.

      Тем не менее, если оперировать интересами, то, Малайзия пользуется патрульными судами Damen 1800 заказными у Нидерландов, патрульными суднами класса "Первира", заказанными у Австралии, легкими самолетами CTRM Eagle ARV и транспортными средствами Volvo FMX, так же заказанными в Австралии – стране, граждане которое так же стали жертвами российского реваншизма на украинском Донбассе.

      Вот и возникает вопрос, в чьих интересах действует премьер Малайзии, с учетом того, что государства, являющиеся главными партнерами этой страны выразили согласие с результатами расследования? Личный интерес на костях жертв трагедии и интересов целой страны? Как там, в Малайзии, смертная казнь еще в силе? Ведь тут и вправду, очевидно, госизменой попахивает.

      Что известно о катастрофе "Боинга" в небе над Донбассом?

      17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

      В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.

      Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.

      катастрофа

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публікації Новини політики Війна на Донбасі Малайзія Збитий "Боїнг 777"
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