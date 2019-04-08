13:35
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      За финансирование "ДНР": в США пытаются наказать госбанки России

      3 Читати новину українською
      Два госбанка России пытаются наказать за финансирование "ДНР" в США
      Два госбанка России пытаются наказать за финансирование "ДНР" в США / Фото из открытых источников

      Семья гражданина США и Нидерландов Куинна Лукаса Шансманна подала иск против MoneyGram, Western Union, Сбербанка и ВТБ. Мужчина погиб в авиакатастрофе самолета "Боинг-777" в небе над оккупированным Донбассом.

      Суть обвинения – в финансировании террористов "ДНР" в 2014 году, пишет "The Wall Street Journal".

      Читайте также: Сбивание "Боинга"в небе над Донбассом: Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ

      Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук" российских Вооруженных сил, а ракету запустили с территории, контролируемой "ДНР". Поэтому Нидерланды считают Россию причастной к падению самолета.

      Адвокаты родственников погибшего считают, что действия "ДНР" во время конфликта на Донбассе соответствуют определению терроризма.

      Госдепартамент США не включил "ДНР" в список террористических организаций, однако это не помеха для рассмотрения иска.

      Они считают, что с помощью Сбербанка, ВТБ, MoneyGram и Western Union пророссийские сепаратисты получали деньги на приобретение оружия.

      Через многочисленные веб-сайты "ДНР" и ее представители беззастенчиво рекламировали способы, которыми можно было пожертвовать средства на поддержку их усилий, в том числе переслав деньги на счета в Сбербанке и ВТБ или выпущенные ими карты, – рассказали истцы.

      Истцы указывают, что в июле и сентябре 2014 года США ввели санкции против ВТБ и Сбербанка "в попытке остановить поток финансовой помощи ДНР и связанным с ней сторонам".

      "The Wall Street Journal" отмечает, что очень важно, признает ли суд действия "ДНР" соответствующими определению терроризма, а сам конфликт на Донбассе – войной.

      В свою очередь, ВТБ заявил газете, что "никогда и никаким образом не участвовал и не участвует в финансировании террористов "ДНР", а "спекуляции" на эту тему назвал "абсолютно лживыми". Western Union выразила соболезнования родственникам погибшего, но тоже назвала обвинения "безосновательными".

      MoneyGram и Сбербанк не ответили на просьбы WSJ о комментариях.

      Что известно о крушении "Боинга" в небе над Донбассом?
      17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

      В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.

      Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.

      збиття боїнгу 777 мн-17 на донбасі

      blog_ava
      Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
      сегодня
      15111
      Теги: Банки Война на Донбассе Терроризм Украина – Россия Новости России Нидерланды Новости США Сбитый "Боинг 777"
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 13:02 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 15625
      Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      сегодня , 12:12 Зеленский или Порошенко: кто получит голоса проигравших
      Блог Медіа 1451
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      78
      "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 "Ракетчик" Трамп, "переполненные" Штаты и коварный #MeToo – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 313
      Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      7 апреля , 22:00 Віртуальний кандидат, наркотрафік для терористів і ґвалт довкола дебатів: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 826
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Бюджетная мобилка от Nokia появится в Украине осенью
       4 июня 2015 , 20:50
      Как живет кит: ученые прикрепили камеру к спине животного
       19 апреля 2017 , 17:55
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук