За финансирование "ДНР": в США пытаются наказать госбанки России

Семья гражданина США и Нидерландов Куинна Лукаса Шансманна подала иск против MoneyGram, Western Union, Сбербанка и ВТБ. Мужчина погиб в авиакатастрофе самолета "Боинг-777" в небе над оккупированным Донбассом.

Суть обвинения – в финансировании террористов "ДНР" в 2014 году, пишет "The Wall Street Journal".

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Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук" российских Вооруженных сил, а ракету запустили с территории, контролируемой "ДНР". Поэтому Нидерланды считают Россию причастной к падению самолета.

Адвокаты родственников погибшего считают, что действия "ДНР" во время конфликта на Донбассе соответствуют определению терроризма.

Госдепартамент США не включил "ДНР" в список террористических организаций, однако это не помеха для рассмотрения иска.

Они считают, что с помощью Сбербанка, ВТБ, MoneyGram и Western Union пророссийские сепаратисты получали деньги на приобретение оружия.

Через многочисленные веб-сайты "ДНР" и ее представители беззастенчиво рекламировали способы, которыми можно было пожертвовать средства на поддержку их усилий, в том числе переслав деньги на счета в Сбербанке и ВТБ или выпущенные ими карты, – рассказали истцы.

Истцы указывают, что в июле и сентябре 2014 года США ввели санкции против ВТБ и Сбербанка "в попытке остановить поток финансовой помощи ДНР и связанным с ней сторонам".

"The Wall Street Journal" отмечает, что очень важно, признает ли суд действия "ДНР" соответствующими определению терроризма, а сам конфликт на Донбассе – войной.

В свою очередь, ВТБ заявил газете, что "никогда и никаким образом не участвовал и не участвует в финансировании террористов "ДНР", а "спекуляции" на эту тему назвал "абсолютно лживыми". Western Union выразила соболезнования родственникам погибшего, но тоже назвала обвинения "безосновательными".

MoneyGram и Сбербанк не ответили на просьбы WSJ о комментариях.

Что известно о крушении "Боинга" в небе над Донбассом?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.



В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.



Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.