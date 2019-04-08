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      За фінансування "ДНР": у США намагаються покарати держбанки Росії

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      Два держбанки Росії намагаються покарати за фінансування "ДНР" у США
      Два держбанки Росії намагаються покарати за фінансування "ДНР" у США / Фото з відкритих джерел

      Сім'я громадянина США і Нідерландів Куїнна Лукаса Шансманна подала позов проти MoneyGram, Western Union, Сбербанку й ВТБ. Чоловік загинув у авіакатастрофі літака "Боїнг-777" в небі над окупованим Донбасом.

      Суть звинувачення – у фінансуванні терористів "ДНР" у 2014 році, пише "The Wall Street Journal".

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      Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак збили з зенітного ракетного комплексу "Бук" російських Збройних сил, а ракету запустили з території, контрольованої "ДНР". Тож Нідерланди вважають Росію причетною до падіння літака.

      Адвокати родичів загиблого вважають, що дії "ДНР" під час конфлікту на Донбасі відповідають визначенню тероризму.

      Держдепартамент США не включив "ДНР" до списку терористичних організацій, однак це не завада для розгляду позову.

      Вони вважають, що за допомогою Сбербанку, ВТБ, MoneyGram та Western Union проросійські сепаратисти отримували гроші на придбання зброї.

      Через численні веб-сайти "ДНР" і її представники безсоромно рекламували способи, якими можна було пожертвувати кошти на підтримку їхніх зусиль, у тому числі переславши гроші на рахунки в Сбербанку й ВТБ або випущені ними карти, – розповіли позивачі.

      Позивачі зазначають, що в липні і вересні 2014 року США ввели санкції проти ВТБ та Сбербанку "в спробі зупинити потік фінансової допомоги ДНР і пов'язаним з нею сторонам".

      "The Wall Street Journal" зазначає, що дуже важливо, чи визнає суд дії "ДНР" відповідними визначенню тероризму, а сам конфлікт на Донбасі – війною.

      У свою чергу, ВТБ заявив газеті, що "ніколи і ніяким чином не брав участі і не бере участі в фінансуванні терористів "ДНР", а "спекуляції" на цю тему назвав "абсолютно брехливими". Western Union висловила співчуття родичам загиблого, але теж назвала звинувачення "безпідставними".

      MoneyGram і Сбербанк не відповіли на прохання WSJ про коментарі.

      Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.

      У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

      збиття боїнгу 777 мн-17 на донбасі

      blog_ava
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      сьогодні
      11910
      Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Збитий "Боїнг 777" Новини США Нідерланди Україна – Росія Тероризм Банки
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