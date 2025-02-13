"Що подивитися?" – питання, яке не втрачає актуальності, особливо зимового вечора після важкого робочого дня, коли хочеться розслабитися, приділити час собі та родині.

Уявіть: ви перемикаєте телеканали й натрапляєте на мелодраму. Залипаєте. Дивитесь давно знайомий сюжет, не надто вдалу акторську гру, дубльовану українською, та загалом залишаєтесь задоволеними. І навіть не підозрюєте, що щойно переглянули фільм із російськими акторами – тими, які підтримують війну або мовчать про неї.

"Та хто взагалі дивиться телевізор? Які ще російські актори?" – логічні запитання. Автор цього тексту думав так само, доки не опинився в знайомій для багатьох ситуації, приїхавши на Різдво до бабусі й дідуся, де постійно працював телевізор з цими самими російськими акторами. Ніхто його наче не дивився, але варто було почути знайомий голос – і всі мимоволі поглядали на екран.

А тепер до конкретики. Йтиметься в цьому матеріалі 24 Каналу про телеканали Bolt, Star Cinema та Star Family, які досі транслюють "старі-добрі" фільми та серіали, де українці та росіяни стоять пліч-о-пліч, створюючи ілюзію, що ніякої війни, крові та страждань мільйонів людей не існує.

Якщо вам здається, що це щось незначне, давно обговорене або вас не стосується, – ви глибоко помиляєтесь.

Як ми опинились там, де є зараз

Станом на лютий 2025 року українські телеканали Bolt, Star Cinema та Star Family належать компанії "УП Хаб" – колишній кіноімперії Star Media, заснованій продюсером і телеменеджером Владом Ряшиним у 2006 році.

Ми вже проводили розслідування про Ряшина, де з'ясували: офіційно він відійшов від кіноіндустрії, ніяк не коментує війну й навіть не вважає себе українцем – оселився на Кіпрі. Але Ряшин не полишив бізнес у дистриб'юторській галузі: перекочував у YouTube, де продовжує заробляти як на українцях, так і на росіянах. У його розпорядженні, зокрема, канали "Мелодрами українською мовою" та "Русская история", що звучить дуже парадоксально та цинічно.

В "УП Хаб" заперечують будь-які зв'язки з Ряшиним: за документами, він вийшов зі складу засновників ще восени 2021 року, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Разом з тим генеральна директорка та співвласниця компанії Ольга Пантелеймонова неодноразово наголошувала, що "УП Хаб" давно не має нічого спільного з московським офісом Star Media.

Це твердження, можливо, й правильне, але не повне. Адже "нічого спільного" – крім спільного минулого. А це минуле, схоже, не поспішає ставати історією – і саме тому ми досі бачимо російських акторів на українських екранах.

Раніше в коментарі 24 Каналу представники "УП Хаб" пояснили, що ці телеканали транслюють кінопродукт, права на який викупили ще тоді, як Бог створював світ і відволікся на хвилину – тобто давно.

Так, більшість фільмів і серіалів справді знімали до 2014 року, проте є й новіші роботи, створені вже після початку російської агресії. І у всіх цих стрічках українські та російські актори стоять в одному кадрі, ніби війни не існує.

Нехай це не прозвучить занадто пафосно, однак: скільки ще такий кінопродукт з росіянами будуть транслювати для українського глядача? У чому проблема прибрати представників ворожої держави з екранів? Невже це нормальна ситуація?

Ці питання можуть здаватися риторичними, але ми все ж вирішили знайти на них відповіді. Ми звернулися до Держкіно, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також безпосередньо до "УП Хаб".

Що нам вдалося з'ясувати – дізнаєтесь трохи згодом. А поки що зосередимося на самих російських акторах і тому, чому їхня присутність на українських екранах – реальна проблема.

Хто з російських акторів досі на українських екранах

Ми проаналізували декілька десятків серіалів та фільмів, що транслювали канали Bolt, Star Cinema та Star Family у перший тиждень 2025 року. Про художню вартість цих робіт говорити не будемо, адже це питання смаку: кожен має право дивитися те, що йому до вподоби, але важливо не обманювати себе та чітко розуміти, що перед тобою на екрані.

У середньому половина акторського складу фільмів та серіалів, що транслюють канали Bolt, Star Cinema та Star Family, – росіяни, інша половина – українці. Повторимо, значна частина продукту була знята до 2014 року, але трапляються, і досить часто, серіали чи стрічки, що знімалися вже після початку російської агресії в Криму та на Сході України.

Скажімо, телесеріал "Східні солодощі" вперше вийшов на екрани у 2016 році та розповідає про пару, що не може завести дитину, а потім жінка виявляє, що все-таки вагітна, але питання – від кого… Знімали його в Україні та Туреччині. Особисто нам впала у вічі акторка Євгенія Лоза, що народилася у шахтарському місті Антрацит на Луганщині, у підлітковому віці поїхала підкорювати Москву, де живе досі, мовчить про війну та Батьківщину, а Волгоград у своїх соцмережах називає "місцем сили".



Євгенія Лоза та фоні "Родіни-матері" у Волгограді / Скриншот 24 Каналу

Дивно, що Євгенії Лозі нічого сказати про російську агресію проти українців, з якими вона колись стояла у кадрі. Інший актор серіалу, українець Яків Кучеревський, який грав чоловіка Євгенії Лози у серіалі "Східні солодощі", втратив батька на початку повномасштабного вторгнення – власне, через російських військових. Актор навіть не зміг його поховати, оскільки той проживав у селищі на Херсонщині, яке вмить окупували росіяни.



Євгенія Лоза та український актор Яків Кучеревський / Кадр зі серіалу "Східні солодощі"

Окрема категорія росіян, за якими досі мають змогу спостерігати українці, – "туристи" на тимчасово окупованих територіях після 2014 року. До прикладу, у художньому фільмі з проникливою назвою "Право на помилування" знімалися Олександр Пєсков та Євген Сидихін. У 2014-2015 роках для зйомок фільму "Саша Добрий, Саша Злий" Пєсков незаконно в'їхав до Криму, а його колега Сидихін був у Криму 2018 року, аби "зняти історію російського графа Монте-Крісто".

І якби ж на цьому схвалення Сидихіним кремлівської політики закінчилось. Уже у 2024 році, тобто не так давно, Сидіхін у рамках всеросійської благодійної акції "Героями не народжуються", організованої на підтримку бійців "СВО", виступив у Кемерово з музично-літературною композицією "Донбас. Відродження".

Актор під документальну хроніку із зони СВО та фотографії російських військових промовив рядки горлівського поета Павла Безпощадного: "Донбас ніхто не ставив на коліна, і нікому поставити не дано…",

– писали російські ЗМІ.



Російські пропагандисти з'ясовували, що робить Сидихін / Скриншот 24 Каналу

Загалом знайти зйомки в Криму в будь-якого російського актора не так уже й важко. Також усі вони, хто досі продовжує зніматися в Росії, замовчують війну, не висловлюються на підтримку України… Це само собою зрозуміло.

Радше одиниці змогли вголос заявити, що вони проти політики Кремля, за що поплатилися кар'єрою. Критики можуть сказати: нам що, писати про кожного такого актора, який не підтримав Україну? Ні, не обов'язково – можна просто прибрати їх геть з українських екранів, аби українці врешті-решт забули, хто вони такі.

Інше цікаве спостереження: навіть якщо середньостатистичний російський актор виглядає притомним – відкрито не підтримує Путіна, війну та вбивства – він все одно рано чи пізно змушений буде віддати "данину режиму".

Наприклад, є такий актор Сєргєй Апрельський, що знявся у фільмі "Коханий за наймом" 2007 року. Відкритим путіністом його назвати важко, але у 2023 році російські медіа облетіла новина про те, що Апрельський зняв своє перше кіно як режисер. Власне, його короткометражна "Доросла весна" – кінокартина на підтримку російських військових, які беруть участь у "СВО" на Донбасі.

А от герой фільму "Фото моєї дівчини" Станіслав Бєляєв минулого року ощасливив своїх фанатів звісткою, що знявся у фільмі "20/22", який присвячений вторгненню російських військ в Україну у 2022 році. Судячи з фото в інстаграмі, грав він українського військового з позивним "Білоус".



Російський актор Бєляєв грає українського військового в пропагандистській картині / Скриншот 24 Каналу

Якщо говорити про проблеми українського кіноринку, тобі рано чи пізно, але доведеться згадати про горезвісних "Сватів". Хоч, на щастя, телеканали Bolt, Star Cinema та Star Family не транслюють безпосередньо цей серіал, проте актори, які в ньому грали, засвітилися в інших роботах. От російський актор Даніїл Бєлих отримав головну роль у фільмі "Мама для снігуроньки" 2017 року, який транслює канал Star Family. Тривалий час був він в Одесі, а в інтерв'ю зізнавався, як писали ЗМІ: "Російські режисери не часто балують його своєю увагою", тож "бідоласі" доводилось заробляти на кусень хліба, співпрацюючи з українськими кіноробами.

Після початку повномасштабного вторгнення він ні слова не сказав про війну, і на тому "дякую", бо раніше, уже після окупації Криму та частини Сходу України у 2014 році, ставав на захист "Сватів" та "простих людей", яким "Свати" приносили задоволення. І чомусь Бєлих не могло й на думку спасти, що значній частині українців уже тоді, не те що зараз, могло бути неприємно споглядати за російськими акторами, зокрема такими як Добронравов, що відкрито підтримував окупацію Криму.



Російський актор Даниїл Бєлих / Скриншот 24 Каналу

Цей матеріал може бути нескінченним, адже ми можемо ще довго розповідати про російських акторів, які міцно вчепилися в українські екрани як реп'яхи та паралельно знімаються в пропагандистських кінокартинах, їздять у Крим, замовчують війну, не можуть пригадати місце свого народження і так далі, і тому подібне.

Вони – реальна проблема та загроза для українського глядача, який часто й гадки не має, кому платить своєю увагою. Невже так не вважають в "УП Хаб", Держкіно та Нацраді з питань радіомовлення і телебачення?

Чи можна хоч якось пояснити ситуацію

Редакція 24 Каналу декілька разів різними способами намагалася взяти коментар в "УП Хаб" щодо телеканалів Bolt, Star Cinema та Star Family, які досі транслюють кінопродукт за участі російських акторів. Спершу компанія відмовила у відповіді, посилаючись на "неналежне оформлення запиту". Згодом ми напряму звернулись до Ольги Пантелеймонової, генеральної директорки та співвласниці компанії "УП Хаб" – вона також не надала відповіді на поставлені запитання, ігноруючи повідомлення та дзвінки журналіста.

Усе ж певні пояснення вдалося отримати від державних органів влади – Держкіно та Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Насамперед у Державному агентстві України з питань кіно зазначили, що демонструвати національні та іноземні фільми в Україні можна за умови їхнього внесення до Державного реєстру фільмів. Відмовити у внесенні стрічки до реєстру можуть за певних обставин, зокрема, якщо у ній є заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, розв'язування або ведення агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також порушення територіальної цілісності України.

Одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненому в установленому порядку,

– констатували в Держкіно, озвучуючи низку підстав, через які фільм можуть не внести до реєстру.

Ми не надавали Держкіно та Нацраді перелік усіх російських акторів, які, на нашу думку, не повинні з'являтися на українських екранах. Однак серед запитань згадали про фільм "Право на помилування" з Пєсковим та Сидихіним, про поїздки яких на окуповані території ми розповідали у попередньому блоці.

Згадані особи (Пєсков та Сидихін – 24 Канал) не внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, відповідно до якого Держкіно мало б правові підстави для ухвалення рішення про відмову у внесенні стрічок до реєстру,

– написали в Держкіно.

Своєю чергою, у Нацраді також послалися на існування реєстру фільмів і на той факт, що Сидихін та Пєсков поки не включені до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Водночас у держоргані наголосили, що розглянуть питання про внесення зазначених російських акторів до відповідного переліку.

Отже, як можна пояснити, що російських акторів досі транслюють на українських екранах? Вочевидь, це результат не надто прискіпливого аналізу цих стрічок з боку державних органів. Справедливо буде акцентувати, що російське громадянство саме по собі не є законною підставою для того, аби не транслювати актора на українському телебаченні. Але, як показує досвід, навіть якщо сьогодні хтось з росіян нібито "чистий", завтра – усе може змінитися.

Чого ми зрештою хочемо і куди йдемо

В ідеальному світі ще після початку російської агресії у 2014 році ми б мали повністю відмовитися і від російських акторів, і від російської аудиторії, і від будь-чого іншого, що асоціюється з "русскім міром".

Проте світ – це не казка, і не завжди все працює так, як мало б бути. Наразі існує чимало дискусій про те, чи маємо ми достатньо власного кінопродукту, чи ні? Чи маємо ми моральне право знімати фільми під час війни, чи всі гроші – на дрони? Чи всі російські актори – це зло, чи все ж таки декому можна дозволити залишитися на екранах, бо вони "аполітичні", себто просто мовчать про війну?

Ці розмови, звісно, мають існувати, зокрема, в публічній площині, але всі повинні розуміти доволі очевидну річ – Україна має повністю відмежуватися від російського. І це, на щастя, вже відбувається.

Наповнення телеканалів Bolt, Star Cinema та Star Family – це радше виняток, а не норма. Більшість великих українських каналів транслюють український кінопродукт. Ба більше, компанія "УП Хаб", якій належать ці сумнівні телеканали, інколи знімає непогані українські стрічки, як-от "Я, Побєда і Берлін" або "Королі репу".

У чому проблема для Bolt, Star Cinema та Star Family повністю відмовитися від стрічок із російськими акторами? Замало українських мелодрам? Любов до цих стрічок з боку аудиторії? Можливі фінансові проблеми? Логічні запитання, які мають мати чітку відповідь.