"Что посмотреть?" – вопрос, который не теряет актуальности, особенно зимним вечером после тяжелого рабочего дня, когда хочется расслабиться, уделить время себе и семье.

Представьте: вы переключаете телеканалы и наталкиваетесь на мелодраму. Залипаете. Смотрите давно знакомый сюжет, не слишком удачную актерскую игру, дублированную на украинском, и вообще остаетесь довольны. И даже не подозреваете, что только что посмотрели фильм с российскими актерами – теми, которые поддерживают войну или молчат о ней.

"Да кто вообще смотрит телевизор? Какие еще российские актеры?" – логичные вопросы. Автор этого текста думал так же, пока не оказался в знакомой для многих ситуации, приехав на Рождество к бабушке и дедушке, где постоянно работал телевизор с этими самыми российскими актерами. Никто его как будто не смотрел, но стоило услышать знакомый голос – и все невольно поглядывали на экран.

А теперь к конкретике. Речь пойдет в этом материале 24 Канала о телеканалах Bolt, Star Cinema и Star Family, которые до сих пор транслируют "старые-добрые" фильмы и сериалы, где украинцы и россияне стоят бок о бок, создавая иллюзию, что никакой войны, крови и страданий миллионов людей не существует.

Если вам кажется, что это что-то незначительное, давно обсуждено или вас не касается, – вы глубоко ошибаетесь.

Как мы оказались там, где сейчас

По состоянию на февраль 2025 года украинские телеканалы Bolt, Star Cinema и Star Family принадлежат компании "УП Хаб" – бывшей киноимперии Star Media, основанной продюсером и телеменеджером Владом Ряшиным в 2006 году.

Мы уже проводили расследование о Ряшине, где выяснили: официально он отошел от киноиндустрии, никак не комментирует войну и даже не считает себя украинцем – поселился на Кипре. Но Ряшин не оставил бизнес в дистрибьюторской отрасли: перекочевал в YouTube, где продолжает зарабатывать как на украинцах, так и на россиянах. В его распоряжении, в частности, каналы "Мелодрами українською мовою" и "Русская история", что звучит очень парадоксально и цинично.

В "УП Хаб" отрицают любые связи с Ряшиным: по документам, он вышел из состава учредителей еще осенью 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения. Вместе с тем генеральный директор и совладелица компании Ольга Пантелеймонова неоднократно подчеркивала, что "УП Хаб" давно не имеет ничего общего с московским офисом Star Media.

Это утверждение, возможно, и правильное, но не полное. Ведь "ничего общего" – кроме общего прошлого. А это прошлое, похоже, не спешит становиться историей – и именно поэтому мы до сих пор видим российских актеров на украинских экранах.

Ранее в комментарии 24 Каналу представители "УП Хаб" объяснили, что эти телеканалы транслируют кинопродукт, права на который выкупили еще тогда, когда Бог создавал мир и отвлекся на минуту – то есть давно.

Так, большинство фильмов и сериалов действительно снимали до 2014 года, однако есть и новые работы, созданные уже после начала российской агрессии. И во всех этих лентах украинские и российские актеры стоят в одном кадре, будто войны не существует.

Пусть это не прозвучит слишком пафосно, однако: сколько еще такой кинопродукт с россиянами будут транслировать для украинского зрителя? В чем проблема убрать представителей вражеского государства с экранов? Неужели это нормальная ситуация?

Эти вопросы могут казаться риторическими, но мы все же решили найти на них ответы. Мы обратились в Госкино, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также непосредственно в "УП Хаб".

Что нам удалось выяснить – узнаете чуть позже. А пока сосредоточимся на самих российских актерах и том, почему их присутствие на украинских экранах – реальная проблема.

Кто из российских актеров до сих пор на украинских экранах

Мы проанализировали несколько десятков сериалов и фильмов, что транслировали каналы Bolt, Star Cinema и Star Family в первую неделю 2025 года. О художественной стоимости этих работ говорить не будем, ведь это вопрос вкуса: каждый имеет право смотреть то, что ему нравится, но важно не обманывать себя и четко понимать, что перед тобой на экране.

В среднем половина актерского состава фильмов и сериалов, которые транслируют каналы Bolt, Star Cinema и Star Family, – россияне, другая половина – украинцы. Повторим, значительная часть продукта была снята до 2014 года, но случаются, и довольно часто, сериалы или ленты, что снимались уже после начала российской агрессии в Крыму и на Востоке Украины.

Скажем, телесериал "Восточные сладости" впервые вышел на экраны в 2016 году и рассказывает о паре, что не может завести ребенка, а потом женщина обнаруживает, что все-таки беременна, но вопрос – от кого... Снимали его в Украине и Турции. Лично нам бросилась в глаза актриса Евгения Лоза, которая родилась в шахтерском городе Антрацит на Луганщине, в подростковом возрасте уехала покорять Москву, где живет до сих пор, молчит о войне и Родине, а Волгоград в своих соцсетях называет "местом силы".



Евгения Лоза и фоне "Родины-матери" в Волгограде / Скриншот 24 Канала

Странно, что Евгении Лозе нечего сказать о российской агрессии против украинцев, с которыми она когда-то стояла в кадре. Другой актер сериала, украинец Яков Кучеревский, который играл мужа Евгении Лозы в сериале "Восточные сладости", потерял отца в начале полномасштабного вторжения – собственно, из-за российских военных. Актер даже не смог его похоронить, поскольку тот проживал в поселке на Херсонщине, который моментально оккупировали россияне.



Евгения Лоза и украинский актер Яков Кучеревский / Кадр из сериала "Восточные сладости"

Отдельная категория россиян, за которыми до сих пор имеют возможность наблюдать украинцы, – "туристы" на временно оккупированных территориях после 2014 года. К примеру, в художественном фильме с проникновенным названием "Право на помилование" снимались Александр Песков и Евгений Сидихин. В 2014-2015 годах для съемок фильма "Саша Добрый, Саша Злой" Песков незаконно въехал в Крым, а его коллега Сидихин был в Крыму в 2018 году, чтобы "снять историю российского графа Монте-Кристо".

И если бы на этом одобрение Сидихиным кремлевской политики закончилось. Уже в 2024 году, то есть не так давно, Сидихин в рамках всероссийской благотворительной акции "Героями не рождаются", организованной в поддержку бойцов "СВО", выступил в Кемерово с музыкально-литературной композицией "Донбасс. Возрождение".

Актер под документальную хронику из зоны СВО и фотографии российских военных проговорил строки горловского поэта Павла Беспощадного: "Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано...",

– писали российские СМИ.



Российские пропагандисты выясняли, что делает Сидихин / Скриншот 24 Канала

В общем найти съемки в Крыму у любого российского актера не так уж и трудно. Также все они, кто до сих пор продолжает сниматься в России, замалчивают войну, не высказываются в поддержку Украины... Это само собой разумеется.

Скорее единицы смогли вслух заявить, что они против политики Кремля, за что поплатились карьерой. Критики могут сказать: нам что, писать про каждого такого актера, который не поддержал Украину? Нет, не обязательно – можно просто убрать их прочь с украинских экранов, чтобы украинцы в конце концов забыли, кто они такие.

Другое интересное наблюдение: даже если среднестатистический российский актер выглядит вменяемым – открыто не поддерживает Путина, войну и убийства – он все равно рано или поздно вынужден будет отдать "дань режиму".

Например, есть такой актер Сергей Апрельский, снявшийся в фильме "Любимый по найму" 2007 года. Открытым путинистом его назвать трудно, но в 2023 году российские медиа облетела новость о том, что Апрельский снял свое первое кино как режиссер. Собственно, его короткометражная "Взрослая весна" – кинокартина в поддержку российских военных, участвующих в "СВО" на Донбассе.

А вот герой фильма "Фото моей девушки" Станислав Беляев в прошлом году осчастливил своих фанатов известием, что снялся в фильме "20/22", который посвящен вторжению российских войск в Украину в 2022 году. Судя по фото в инстаграме, играл он украинского военного с позывным "Белоус".



Российский актер Беляев играет украинского военного в пропагандистской картине / Скриншот 24 Канала

Если говорить о проблемах украинского кинорынка, тебе рано или поздно, но придется вспомнить о пресловутых "Сватах". Хотя, к счастью, телеканалы Bolt, Star Cinema и Star Family не транслируют непосредственно этот сериал, однако актеры, которые в нем играли, засветились в других работах. Вот российский актер Даниил Белых получил главную роль в фильме "Мама для снегурочки" 2017 года, который транслирует канал Star Family. Долгое время был он в Одессе, а в интервью признавался, как писали СМИ: "Российские режиссеры не часто балуют его своим вниманием", поэтому "бедняге" приходилось зарабатывать на кусок хлеба, сотрудничая с украинскими кинематографистами.

После начала полномасштабного вторжения он ни слова не сказал о войне, и на том "спасибо", потому что раньше, уже после оккупации Крыма и части Востока Украины в 2014 году, становился на защиту "Сватов" и "простых людей", которым "Сваты" приносили удовольствие. И почему-то Белых не могло и в голову прийти, что значительной части украинцев уже тогда, не то что сейчас, могло быть неприятно созерцать за российскими актерами, в частности такими как Добронравов, что открыто поддерживал оккупацию Крыма.



Российский актер Даниил Белых / Скриншот 24 Канала

Этот материал может быть бесконечным, ведь мы можем еще долго рассказывать о российских актерах, которые крепко вцепились в украинские экраны как репейники и параллельно снимаются в пропагандистских кинокартинах, ездят в Крым, замалчивают войну, не могут вспомнить место своего рождения и так далее, и тому подобное.

Они – реальная проблема и угроза для украинского зрителя, который часто понятия не имеет, кому платит своим вниманием. Неужели так не считают в "УП Хаб", Госкино и Нацсовете по вопросам радиовещания и телевидения?

Можно ли хоть как-то объяснить ситуацию

Редакция 24 Канала несколько раз разными способами пыталась взять комментарий в "УП Хаб" по телеканалам Bolt, Star Cinema и Star Family, которые до сих пор транслируют кинопродукт с участием российских актеров. Сначала компания отказала в ответе, ссылаясь на "ненадлежащее оформление запроса". Впоследствии мы напрямую обратились к Ольге Пантелеймоновой, генеральному директору и совладелице компании "УП Хаб" – она также не предоставила ответа на поставленные вопросы, игнорируя сообщения и звонки журналиста.

Все же определенные объяснения удалось получить от государственных органов власти – Госкино и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Прежде всего в Государственном агентстве Украины по вопросам кино отметили, что демонстрировать национальные и иностранные фильмы в Украине можно при условии их внесения в Государственный реестр фильмов. Отказать во внесении ленты в реестр могут при определенных обстоятельствах, в частности, если в ней есть призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, развязыванию или ведению агрессивной войны или военного конфликта, а также нарушению территориальной целостности Украины.

Одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованном в установленном порядке,

– констатировали в Госкино, озвучивая ряд оснований, по которым фильм могут не внести в реестр.

Мы не предоставляли Госкино и Нацсовету перечень всех российских актеров, которые, по нашему мнению, не должны появляться на украинских экранах. Однако среди вопросов вспомнили о фильме "Право на помилование" с Песковым и Сидихиным, о поездках которых на оккупированные территории мы рассказывали в предыдущем блоке.

Упомянутые лица (Песков и Сидихин – 24 Канал) не внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в соответствии с которым Госкино имело бы правовые основания для принятия решения об отказе во внесении лент в реестр,

– написали в Госкино.

В свою очередь, в Нацсовете также сослались на существование реестра фильмов и на тот факт, что Сидихин и Песков пока не включены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В то же время в госоргане отметили, что рассмотрят вопрос о внесении указанных российских актеров в соответствующий перечень.

Итак, как можно объяснить, что российских актеров до сих пор транслируют на украинских экранах? Очевидно, это результат не слишком придирчивого анализа этих лент со стороны государственных органов. Справедливо будет акцентировать, что российское гражданство само по себе не является законным основанием для того, чтобы не транслировать актера на украинском телевидении. Но, как показывает опыт, даже если сегодня кто-то из россиян якобы "чистый", завтра – все может измениться.

Чего мы в конце концов хотим и куда идем

В идеальном мире еще после начала российской агрессии в 2014 году мы бы должны были полностью отказаться и от российских актеров, и от российской аудитории, и от чего-либо другого, что ассоциируется с "русским миром".

Однако мир – это не сказка, и не всегда все работает так, как должно быть. Сейчас существует немало дискуссий о том, имеем ли мы достаточно собственного кинопродукта или нет? Имеем ли мы моральное право снимать фильмы во время войны или все деньги – на дроны? Все ли российские актеры – это зло или все же некоторым можно позволить остаться на экранах, потому что они "аполитичны", то есть просто молчат о войне?

Эти разговоры, конечно, должны существовать, в частности, в публичной плоскости, но все должны понимать довольно очевидную вещь – Украина должна полностью отмежеваться от российского. И это, к счастью, уже происходит.

Наполнение телеканалов Bolt, Star Cinema и Star Family – это скорее исключение, а не норма. Большинство крупных украинских каналов транслируют украинский кинопродукт. Более того, компания "УП Хаб", которой принадлежат эти сомнительные телеканалы, иногда снимает неплохие украинские ленты, например "Я, Победа и Берлин" или "Короли рэпа".

В чем проблема для Bolt, Star Cinema и Star Family полностью отказаться от лент с российскими актерами? Мало украинских мелодрам? Любовь к этим лентам со стороны аудитории? Возможные финансовые проблемы? Логичные вопросы, которые должны иметь четкий ответ.