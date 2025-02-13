"Что посмотреть?" – вопрос, который не теряет актуальности, особенно зимним вечером после тяжелого рабочего дня, когда хочется расслабиться, уделить время себе и семье.
Представьте: вы переключаете телеканалы и наталкиваетесь на мелодраму. Залипаете. Смотрите давно знакомый сюжет, не слишком удачную актерскую игру, дублированную на украинском, и вообще остаетесь довольны. И даже не подозреваете, что только что посмотрели фильм с российскими актерами – теми, которые поддерживают войну или молчат о ней.
"Да кто вообще смотрит телевизор? Какие еще российские актеры?" – логичные вопросы. Автор этого текста думал так же, пока не оказался в знакомой для многих ситуации, приехав на Рождество к бабушке и дедушке, где постоянно работал телевизор с этими самыми российскими актерами. Никто его как будто не смотрел, но стоило услышать знакомый голос – и все невольно поглядывали на экран.
А теперь к конкретике. Речь пойдет в этом материале 24 Канала о телеканалах Bolt, Star Cinema и Star Family, которые до сих пор транслируют "старые-добрые" фильмы и сериалы, где украинцы и россияне стоят бок о бок, создавая иллюзию, что никакой войны, крови и страданий миллионов людей не существует.
Если вам кажется, что это что-то незначительное, давно обсуждено или вас не касается, – вы глубоко ошибаетесь.
Как мы оказались там, где сейчас
По состоянию на февраль 2025 года украинские телеканалы Bolt, Star Cinema и Star Family принадлежат компании "УП Хаб" – бывшей киноимперии Star Media, основанной продюсером и телеменеджером Владом Ряшиным в 2006 году.
Мы уже проводили расследование о Ряшине, где выяснили: официально он отошел от киноиндустрии, никак не комментирует войну и даже не считает себя украинцем – поселился на Кипре. Но Ряшин не оставил бизнес в дистрибьюторской отрасли: перекочевал в YouTube, где продолжает зарабатывать как на украинцах, так и на россиянах. В его распоряжении, в частности, каналы "Мелодрами українською мовою" и "Русская история", что звучит очень парадоксально и цинично.
В "УП Хаб" отрицают любые связи с Ряшиным: по документам, он вышел из состава учредителей еще осенью 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения. Вместе с тем генеральный директор и совладелица компании Ольга Пантелеймонова неоднократно подчеркивала, что "УП Хаб" давно не имеет ничего общего с московским офисом Star Media.
Это утверждение, возможно, и правильное, но не полное. Ведь "ничего общего" – кроме общего прошлого. А это прошлое, похоже, не спешит становиться историей – и именно поэтому мы до сих пор видим российских актеров на украинских экранах.
Ранее в комментарии 24 Каналу представители "УП Хаб" объяснили, что эти телеканалы транслируют кинопродукт, права на который выкупили еще тогда, когда Бог создавал мир и отвлекся на минуту – то есть давно.
Так, большинство фильмов и сериалов действительно снимали до 2014 года, однако есть и новые работы, созданные уже после начала российской агрессии. И во всех этих лентах украинские и российские актеры стоят в одном кадре, будто войны не существует.
Эти вопросы могут казаться риторическими, но мы все же решили найти на них ответы. Мы обратились в Госкино, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также непосредственно в "УП Хаб".
Что нам удалось выяснить – узнаете чуть позже. А пока сосредоточимся на самих российских актерах и том, почему их присутствие на украинских экранах – реальная проблема.
Кто из российских актеров до сих пор на украинских экранах
Мы проанализировали несколько десятков сериалов и фильмов, что транслировали каналы Bolt, Star Cinema и Star Family в первую неделю 2025 года. О художественной стоимости этих работ говорить не будем, ведь это вопрос вкуса: каждый имеет право смотреть то, что ему нравится, но важно не обманывать себя и четко понимать, что перед тобой на экране.
В среднем половина актерского состава фильмов и сериалов, которые транслируют каналы Bolt, Star Cinema и Star Family, – россияне, другая половина – украинцы. Повторим, значительная часть продукта была снята до 2014 года, но случаются, и довольно часто, сериалы или ленты, что снимались уже после начала российской агрессии в Крыму и на Востоке Украины.
Скажем, телесериал "Восточные сладости" впервые вышел на экраны в 2016 году и рассказывает о паре, что не может завести ребенка, а потом женщина обнаруживает, что все-таки беременна, но вопрос – от кого... Снимали его в Украине и Турции. Лично нам бросилась в глаза актриса Евгения Лоза, которая родилась в шахтерском городе Антрацит на Луганщине, в подростковом возрасте уехала покорять Москву, где живет до сих пор, молчит о войне и Родине, а Волгоград в своих соцсетях называет "местом силы".
Евгения Лоза и фоне "Родины-матери" в Волгограде / Скриншот 24 Канала
Странно, что Евгении Лозе нечего сказать о российской агрессии против украинцев, с которыми она когда-то стояла в кадре. Другой актер сериала, украинец Яков Кучеревский, который играл мужа Евгении Лозы в сериале "Восточные сладости", потерял отца в начале полномасштабного вторжения – собственно, из-за российских военных. Актер даже не смог его похоронить, поскольку тот проживал в поселке на Херсонщине, который моментально оккупировали россияне.
Евгения Лоза и украинский актер Яков Кучеревский / Кадр из сериала "Восточные сладости"
Отдельная категория россиян, за которыми до сих пор имеют возможность наблюдать украинцы, – "туристы" на временно оккупированных территориях после 2014 года. К примеру, в художественном фильме с проникновенным названием "Право на помилование" снимались Александр Песков и Евгений Сидихин. В 2014-2015 годах для съемок фильма "Саша Добрый, Саша Злой" Песков незаконно въехал в Крым, а его коллега Сидихин был в Крыму в 2018 году, чтобы "снять историю российского графа Монте-Кристо".
И если бы на этом одобрение Сидихиным кремлевской политики закончилось. Уже в 2024 году, то есть не так давно, Сидихин в рамках всероссийской благотворительной акции "Героями не рождаются", организованной в поддержку бойцов "СВО", выступил в Кемерово с музыкально-литературной композицией "Донбасс. Возрождение".
Актер под документальную хронику из зоны СВО и фотографии российских военных проговорил строки горловского поэта Павла Беспощадного: "Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано...",
– писали российские СМИ.
Российские пропагандисты выясняли, что делает Сидихин / Скриншот 24 Канала
В общем найти съемки в Крыму у любого российского актера не так уж и трудно. Также все они, кто до сих пор продолжает сниматься в России, замалчивают войну, не высказываются в поддержку Украины... Это само собой разумеется.
Скорее единицы смогли вслух заявить, что они против политики Кремля, за что поплатились карьерой. Критики могут сказать: нам что, писать про каждого такого актера, который не поддержал Украину? Нет, не обязательно – можно просто убрать их прочь с украинских экранов, чтобы украинцы в конце концов забыли, кто они такие.
Например, есть такой актер Сергей Апрельский, снявшийся в фильме "Любимый по найму" 2007 года. Открытым путинистом его назвать трудно, но в 2023 году российские медиа облетела новость о том, что Апрельский снял свое первое кино как режиссер. Собственно, его короткометражная "Взрослая весна" – кинокартина в поддержку российских военных, участвующих в "СВО" на Донбассе.
А вот герой фильма "Фото моей девушки" Станислав Беляев в прошлом году осчастливил своих фанатов известием, что снялся в фильме "20/22", который посвящен вторжению российских войск в Украину в 2022 году. Судя по фото в инстаграме, играл он украинского военного с позывным "Белоус".
Российский актер Беляев играет украинского военного в пропагандистской картине / Скриншот 24 Канала
Если говорить о проблемах украинского кинорынка, тебе рано или поздно, но придется вспомнить о пресловутых "Сватах". Хотя, к счастью, телеканалы Bolt, Star Cinema и Star Family не транслируют непосредственно этот сериал, однако актеры, которые в нем играли, засветились в других работах. Вот российский актер Даниил Белых получил главную роль в фильме "Мама для снегурочки" 2017 года, который транслирует канал Star Family. Долгое время был он в Одессе, а в интервью признавался, как писали СМИ: "Российские режиссеры не часто балуют его своим вниманием", поэтому "бедняге" приходилось зарабатывать на кусок хлеба, сотрудничая с украинскими кинематографистами.
После начала полномасштабного вторжения он ни слова не сказал о войне, и на том "спасибо", потому что раньше, уже после оккупации Крыма и части Востока Украины в 2014 году, становился на защиту "Сватов" и "простых людей", которым "Сваты" приносили удовольствие. И почему-то Белых не могло и в голову прийти, что значительной части украинцев уже тогда, не то что сейчас, могло быть неприятно созерцать за российскими актерами, в частности такими как Добронравов, что открыто поддерживал оккупацию Крыма.
Российский актер Даниил Белых / Скриншот 24 Канала
Этот материал может быть бесконечным, ведь мы можем еще долго рассказывать о российских актерах, которые крепко вцепились в украинские экраны как репейники и параллельно снимаются в пропагандистских кинокартинах, ездят в Крым, замалчивают войну, не могут вспомнить место своего рождения и так далее, и тому подобное.
Они – реальная проблема и угроза для украинского зрителя, который часто понятия не имеет, кому платит своим вниманием. Неужели так не считают в "УП Хаб", Госкино и Нацсовете по вопросам радиовещания и телевидения?
Можно ли хоть как-то объяснить ситуацию
Все же определенные объяснения удалось получить от государственных органов власти – Госкино и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
Прежде всего в Государственном агентстве Украины по вопросам кино отметили, что демонстрировать национальные и иностранные фильмы в Украине можно при условии их внесения в Государственный реестр фильмов. Отказать во внесении ленты в реестр могут при определенных обстоятельствах, в частности, если в ней есть призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, развязыванию или ведению агрессивной войны или военного конфликта, а также нарушению территориальной целостности Украины.
Одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, обнародованном в установленном порядке,
– констатировали в Госкино, озвучивая ряд оснований, по которым фильм могут не внести в реестр.
Мы не предоставляли Госкино и Нацсовету перечень всех российских актеров, которые, по нашему мнению, не должны появляться на украинских экранах. Однако среди вопросов вспомнили о фильме "Право на помилование" с Песковым и Сидихиным, о поездках которых на оккупированные территории мы рассказывали в предыдущем блоке.
Упомянутые лица (Песков и Сидихин – 24 Канал) не внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в соответствии с которым Госкино имело бы правовые основания для принятия решения об отказе во внесении лент в реестр,
– написали в Госкино.
В свою очередь, в Нацсовете также сослались на существование реестра фильмов и на тот факт, что Сидихин и Песков пока не включены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В то же время в госоргане отметили, что рассмотрят вопрос о внесении указанных российских актеров в соответствующий перечень.
Чего мы в конце концов хотим и куда идем
В идеальном мире еще после начала российской агрессии в 2014 году мы бы должны были полностью отказаться и от российских актеров, и от российской аудитории, и от чего-либо другого, что ассоциируется с "русским миром".
Однако мир – это не сказка, и не всегда все работает так, как должно быть. Сейчас существует немало дискуссий о том, имеем ли мы достаточно собственного кинопродукта или нет? Имеем ли мы моральное право снимать фильмы во время войны или все деньги – на дроны? Все ли российские актеры – это зло или все же некоторым можно позволить остаться на экранах, потому что они "аполитичны", то есть просто молчат о войне?
Эти разговоры, конечно, должны существовать, в частности, в публичной плоскости, но все должны понимать довольно очевидную вещь – Украина должна полностью отмежеваться от российского. И это, к счастью, уже происходит.
Наполнение телеканалов Bolt, Star Cinema и Star Family – это скорее исключение, а не норма. Большинство крупных украинских каналов транслируют украинский кинопродукт. Более того, компания "УП Хаб", которой принадлежат эти сомнительные телеканалы, иногда снимает неплохие украинские ленты, например "Я, Победа и Берлин" или "Короли рэпа".
В чем проблема для Bolt, Star Cinema и Star Family полностью отказаться от лент с российскими актерами? Мало украинских мелодрам? Любовь к этим лентам со стороны аудитории? Возможные финансовые проблемы? Логичные вопросы, которые должны иметь четкий ответ.