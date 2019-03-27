Збиття "Боїнга"в небі над Донбасом: Нідерланди і Австралія почали переговори з РФ

Нідерланди і Австралія провели перші переговори з Російською Федерацією щодо відповідальності за катастрофу MH17 влітку 2014 року на окупованому Донбасі.

Деталі переговорів про катастрофу MH17 поки невідомі, пише NOS.

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Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи. Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок сказав, що Нідерланди і Австралія роблять все можливе, щоб домогтися справедливості для жертв авіакатастрофи літака Malaysia Airlines.

Однак, він не розповів подробиці переговорів, пославшись на конфіденційність, яка має вирішальне значення на даному етапі.

Про місце переговорів невідомо також, але за деякими даними, така зустріч могла пройти у Відні.

Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.



У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.



Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.