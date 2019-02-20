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      Збиття "Боїнга" в небі над Донбасом: СБУ оголосила в розшук одного з головних фігурантів справи

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      Уламки збитого "Боїнга 777" у небі над Донбасом
      Уламки збитого "Боїнга 777" у небі над Донбасом / Getty Images

      Служба безпеки України оголосила в розшук офіцера Головного розвідуправління Росії Олега Іваннікова. Він – один з головних фігурантів у справі про катастрофу літака "Боїнг 777" рейсу МН17 у небі над Донбасом.

      Інформація про розшук Іваннікова міститься у базі даних сайту Міністерства внутрішніх справ України. Його розшукують з 21 січня 2019 року. При цьому фото в базі даних відсутнє.

      Читайте також: Росія не видасть винних у збитті "Боїнга-777", невідомо, чи вони живі, – експерт

      Російському розвідникові інкримінують створення терористичної організації, керівництво або участь у ній та ведення агресивної війни.

      Боїнг 777 МН17 Донбас збиття Бук Росія розшук Іванніков
      Інформація на сайті МВС про розшук Іваннікова

      Що відомо про катастрофу "Боїнга" в небі над Донбасом? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував Амстердама до Куала-Лумпура. А авіакатастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту.

      У 2016 році представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак збили ракетою з комплексу "Бук". Його на окупований Донбас завезли з Росії. До поставки цього "Бука" був причетний офіцер ГРУ Росії Олег Іванніков (позивний "Оріон"), мовилося в розслідуванні Bellingcat.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.

      збитий Боїнг 777 МН 17 Донбас

       

       

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      Теги: Новини України Збитий "Боїнг 777" авіація Війна на Донбасі СБУ Міністерство внутрішніх справ Новини Росії Україна – Росія Катастрофа
      Джерело: 24 канал
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