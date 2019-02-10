Росія не видасть винних у збитті "Боїнга-777", невідомо, чи вони живі, – експерт

Росія ніколи не погодиться з висновками розслідування щодо збитого "Боїнга-777". Тому будь-які перемовини між Нідерландами і Росією, що Москва повинна нести юридичну відповідальність за свою роль у збитті літака, нічим не завершаться. Хоча за певних обставин Росія може піти на компроміси.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Експерт зауважує: майже п’ять років минуло з часу збиття "Боїнга", і Нідерландам треба демонструвати активність, що стосується завершення розслідування і притягнення винних до відповідальності. Але на переговорах з Росією максимум, про що може йти мова – про надання Росією інформації, якої не вистачає в слідчих в частині перельотів і фіксації розмов. І можливість поспілкуватися з конкретними особами, що проживають у РФ. Втім, у відповідь Росія зажадає всіх матеріалів слідства.

Росія ніколи не видасть підозрюваних, винних чи свідків у справі збитого "Боїнга-777". Путін від своєї позиції ніколи не відмовиться. Якщо він почне здавати своїх, то його самодержавство одразу похитнеться. Воно тримається на тому, що "міжнародні норми – нам не указ",

– зазначив Андрій Вігірінський.

Водночас експерт зауважує: справедливість повинна восторжествувати. Має відбутися трибунал. Покарання за такі особливо тяжкі злочини – довічне ув’язнення. Але що стосується практичного виконання рішення суду, то коло винних невідоме, навіть те, чи вони ще живі. Але, якщо вони в РФ, то ніхто їх не видасть. Єдине, що позов рідних загиблих про відшкодування моральних збитків призведе до арешту російського майна за кордоном. Але це затягнеться надовго.

Хоча, говорить Вігірінський, якщо Росія вирішить, що їй потрібні якісь поступки з боку Європи, що стосується санкцій, то може піти на якісь компроміси.

Що відомо про катастрофу MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.



Австралія та Нідерланди вважають, що Росія відповідальна за збиття пасажирського літака, а Москва відкидає причетність до катастрофи. Раніше повідомлялося, що родини загиблих звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Путіна правдивої інформації.



22 січня у Гаазі представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України підписали угоду про фінансування кримінального переслідування винних у катастрофі малайзійського "Боїнга".



Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що Нідерланди ведуть дипломатичні дискусії з Росією щодо свого твердження, що Москва повинна нести юридичну відповідальність за свою роль у збитті пасажирського літака "Малайзійських авіаліній" над Україною влітку 2014 року.