18:30
23 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кого Путін відправить у космос. Картографічний кримінал
      Вєсті Кремля
      22:52, 22 січня
      Вєсті.UA: Вілкул поцупив щось у Мураєва. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, 22 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Гаазі підписали угоду щодо катастрофи літака Boeing-777

      3398 Читать новость на русском
      Угоду підписали представники п'ятьох країн
      Угоду підписали представники п'ятьох країн / ukrinform.ua

      22 січня у Гаазі представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України підписали угоду про фінансування кримінального переслідування винних у катастрофі малайзійського "Боїнга".

      Про це повідомило видання "Укрінформ".

      Читайте також: Росія перешкоджає розслідуванню: родичі загиблих у збитому Boeing-777 позиваються до ЄСПЛ

      Для цього створили комітет фінансового нагляду, до якого зможуть приєднатися ті держави, громадяни яких стали жертвами катастрофи рейсу МН17.

      Щоправда, витрати на судовий процес, тобто оплату роботи прокурорів, суддів, захист свідків, візьме на себе лише уряд Нідерландів. 

      Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.

      Україну в Гаазі представляв посол у Нідерландах Всеволод Ченцов.


      Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов під час підписання угоди

      Нагадаємо, Австралія та Нідерланди вважають, що Росія відповідальна за збиття пасажирського літака, а Москва відкидає причетність до катастрофи. Раніше повідомлялося, що родини загиблих звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Путіна правдивої інформації.

      Теги: Новини України Збитий "Боїнг 777" авіація Війна на Донбасі Малайзія Нідерланди Австралія Бельгія Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Be in trend: словничок fashion-термінів
      сьогодні , 18:00 Be in trend: словничок fashion-термінів
      Юлія Турелик 81
      Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      сьогодні , 17:30 Як "прокол" Зеленського вплине на його рейтинги
      Крістіна Бердинських 1126
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      сьогодні , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4044
      Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      сьогодні , 17:02 Кремлевская провокация против Украины в Сирии
      Злой Одессит 913
      "Чорні рейси": авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      сьогодні , 16:00 "Чорні рейси": авіакатастрофи, які забирали футбольні команди
      Наталя Сколоздра 1 3771
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук