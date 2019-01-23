У Гаазі підписали угоду щодо катастрофи літака Boeing-777

22 січня у Гаазі представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України підписали угоду про фінансування кримінального переслідування винних у катастрофі малайзійського "Боїнга".

Про це повідомило видання "Укрінформ".

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Для цього створили комітет фінансового нагляду, до якого зможуть приєднатися ті держави, громадяни яких стали жертвами катастрофи рейсу МН17.

Щоправда, витрати на судовий процес, тобто оплату роботи прокурорів, суддів, захист свідків, візьме на себе лише уряд Нідерландів.

Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.

Україну в Гаазі представляв посол у Нідерландах Всеволод Ченцов.



Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов під час підписання угоди

Нагадаємо, Австралія та Нідерланди вважають, що Росія відповідальна за збиття пасажирського літака, а Москва відкидає причетність до катастрофи. Раніше повідомлялося, що родини загиблих звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Путіна правдивої інформації.