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      Сім'ї жертв трагедії малазійського "Боїнгу" прагнуть, щоб Трамп змусив Путіна сказати правду

      130 Читать новость на русском
      Катастрофа МН17
      Катастрофа МН17 / Фото з вільних джерел

      Родини загиблих у авіакатастрофі малазійського "Боїнгу" звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Путіна правдивої інформації.

      Про це повідомляє "Новая газета".

      Читайте також: На кого та як подіє брехня Росії про збитий нею "Боїнг-777"

      Дональд Трамп має зустрітися з главою РФ на саміті G20 у Буенос-Айресі. Родичі загиблих просять, аби під час їхньої зустрічі він переконав Путіна розкрити детальну інформацію про причини авіакатастрофи на Донбасі, запевняючи, що "ніколи не пізно зайнятися відкупленням".

      Позицію Москви родичі називають "очевидною спробою приховати правду про те, що трапилося".

      Нещодавно ви назвали вбивство пана Джамала Хашогі одним з гірших приховань в історії. Визнаючи, що ми не знаємо всіх фактів, нам здається, що ви маєте рацію. І точно також ми можемо говорити про вбивство 298 чоловік на борту MH17, яке знаходиться в одній категорії,
      – зазначили сім'ї загиблих.

      Нагадаємо, що 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії. За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський ("Хмурий").

      Теги: Новини України Новини Донецька Збитий "Боїнг 777" авіація Володимир Путін Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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