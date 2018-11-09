Семьи жертв трагедии малазийского "Боинга" хотят, чтобы Трамп заставил Путина сказать правду

Семьи жертв трагедии авиакатастрофы малазийского "Боинга" обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться от Путина правдивой информации.

Об этом сообщает "Новая газета".

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Дональд Трамп должен встретиться с главой РФ на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Родственники погибших просят, чтобы во время их встречи он убедил Путина раскрыть подробную информацию о причинах авиакатастрофы на Донбассе, уверяя, что "никогда не поздно заняться искуплением".

Позицию Москвы родственники называют "очевидной попыткой скрыть правду о случившемся".

Недавно вы назвали убийство господина Джамала Хашогги одним из худших сокрытий в истории. Признавая, что мы не знаем всех фактов, нам кажется, что вы правы. И точно также мы можем говорить об убийстве 298 человек на борту MH17, которое находится в той же категории,

– отметили семьи погибших.

Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет"Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России. По выводам Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ВС РФ Сергей Дубинский ("Хмурый").