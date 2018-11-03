Сбитие "Боинга" над Донбассом: опубликованы фото дома причастного российского военного

Международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало фотографии дома российского военного Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"), которого подозревают в причастности к катастрофе самолета "Боинг" рейса МН17 в небе над Донбассом.

Соответствующие фото опубликованы на сайте сообщества.

Так, бывший начальник разведки пророссийских боевиков Донбасса Дубинский в конце мая 2018 года делился этими фотографиями в закрытой переписке со своими боевыми товарищами.

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В доме "Хмурого" есть камин, аквариум с рыбками и фотообои с белыми розами. Внутренний двор украшен арт-инсталляциями с мельницей и телегой,

– отмечают авторы расследования.



Особняк Дубинского

Они напомнили, что в начале 2017 года публиковали полученные от организации "Европространство" данные с точным адресом места жительства Дубинского: Российская Федерация, Ростовская область, Аксайский район, хутор Большой Лог, улица Молодежная, 4.

В июле 2017 года голландские журналисты из телевизионной программы Nieuwsuur, следуя по адресу Дубинского, опубликованной на InformNapalm, косвенно подтвердили место жительства подозреваемого. Съемочная группа Nieuwsuur посетила его частный дом в Ростовской области России, но их не пустили даже на порог, а сам Сергей Дубинский отказался разговаривать с прессой,

– говорится в материале.

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К слову, ранее Дубинский хвастал бывшему сослуживцу, что получил орден из рук президента России Владимира Путина.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпура. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России. По выводам Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ВС РФ Сергей Дубинский ("Хмурый").