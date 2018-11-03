Збиття "Боїнга" над Донбасом: опубліковані фото будинку причетного російського військового

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала фотографії маєтку російського військового Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), якого підозрюють у причетності до катастрофи літака "Боїнг" рейсу МH17 у небі над Донбасом.

Відповідні фото опубліковані на сайті спільноти.

Так, колишній начальник розвідки проросійських бойовиків Донеччини Дубинський в кінці травня 2018 року ділився цими фотографіями у закритому листуванні зі своїми бойовими товаришами.

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У будинку "Хмурого" є камін, акваріум з рибками і фотошпалери з білими трояндами. Внутрішній двір прикрашений арт-інсталяціями з млином і возом,

– зазначають автори розслідування.



Маєток Дубинського

Вони нагадали, що на початку 2017 року публікували отримані від організації "Європростір" дані з точною адресою місця проживання Дубинського: Російська Федерація, Ростовська область, Аксайського району, хутір Великий Лог, вулиця Молодіжна, 4 В.

У липні 2017 року голландські журналісти з телевізійної програми Nieuwsuur, слідуючи за адресою Дубинського, опублікованою на InformNapalm, побічно підтвердили місце проживання підозрюваного. Знімальна група Nieuwsuur відвідала його приватний будинок у Ростовській області Росії, але їх не впустили навіть на поріг, а сам Сергій Дубинський відмовився розмовляти з пресою,

– мовиться у матеріалі.

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До слова, раніше Дубинський хизувався колишньому товаришу по службі, що отримав орден з рук президента Росії Володимира Путіна.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії. За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський ("Хмурий").