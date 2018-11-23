Росія перешкоджає розслідуванню: родичі загиблих у збитому Boeing-777 позиваються до ЄСПЛ

Родини понад півсотні жертв катастрофи рейсу MH17, збитого у небі над Донбасом влітку 2014 року, подали позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Кремль звинувачують як у порушенні базових прав родичів загиблих, так і у саботажі слідства загалом.

Про це повідомило видання Nederlandse Omroep Stichting.

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За словами адвоката, який готував позов, Росія не надала необхідної і важливої інформації Міжнародній слідчій групі JIT щодо збиття малайзійського Boeing. Понад це, Росія представила факти, "які пізніше виявилися фальшивими".

Позов надійшов до суду в Страсбурзі, адже шість місяців вже минуло з того часу, коли JIT представила докази причетності Росії до збиття пасажирського літака.

Цей позов – не перший подібний. Ще 2016 року адвокати вимагали у Росії виплати 330 мільйонів доларів компенсації, і у американському суді вдалося виграти цю справу.

Нагадаємо, Австралія та Нідерланди вважають, що Росія відповідальна за збиття пасажирського літака, а Москва відкидає причетність до катастрофи. Раніше повідомлялося, що родини загиблих звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Путіна правдивої інформації.

Коли та як відбулася катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing-777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії. За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський з позивним "Хмурий".