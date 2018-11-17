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      Збиття "Боїнга" над Донбасом: у НАТО озвучили вимоги до Кремля

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      ПА НАТО вимагає від Кремля взяти відповідальність за збиття "Боїнга" над Донбасом
      ПА НАТО вимагає від Кремля взяти відповідальність за збиття "Боїнга" над Донбасом / Фото з відкритих джерел

      Парламентська асамблея НАТО підтримує розслідування трагедії МН17. Дипломати закликають Росію взяти на себе відповідальність за катастрофу.

      Про це йдеться у проекті резолюції ПА НАТО "Оновлення відповіді на російські гібридні тактики", пише "Укрінформ".

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      Так, Парламентська асамблея висловила підтримку розслідуванню аварії МН17, яке проводить влада Нідерладнів.

      Парламентська асамблея закликає Кремль виконати резолюцію Радбезу ООН 2166, взяти відповідальність та у повну силу долучитися до намагань встановити справедливість,
      – мовиться у проекті резолюції.

      Окрім того, у ПА НАТО також "найрішучіше засудили" використання отруйної речовини у Солсбері, а також схвалили єдність і підтримку, "продемонстровані союзниками уряду Британії".

      "Асамблея засуджує втручання Росії у нещодавні вибори та референдуми у євроатлантичній зоні; а також висловлює глибоке занепокоєння подібними загрозами, що постають перед майбутніми виборами, й підтримкою Кремлем маргінальних політичних рухів на Заході", — йдетьсяу документі.

      Нагадаємо, раніше родини загиблих у авіакатастрофі малазійського "Боїнгу" звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням домогтися від Путіна правдивої інформації.

      Що таке катастрофа MH17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. У катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії. За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний полковник ЗС РФ Сергій Дубинський ("Хмурий").

       

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини політики НАТО авіація Збитий "Боїнг 777" Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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