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      Сбитие "Боинга" над Донбассом: в НАТО озвучили требования к Кремлю

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      ПА НАТО требует от Кремля взять ответственность за сбивание "Боинга" над Донбассом
      ПА НАТО требует от Кремля взять ответственность за сбивание "Боинга" над Донбассом / Фото из открытых источников

      Парламентская ассамблея НАТО поддерживает расследование трагедии МН17. Дипломаты призывают Россию взять на себя ответственность за катастрофу.

      Об этом говорится в проекте резолюции ПА НАТО "Обновленные ответы на российские гибридные тактики", пишет "Укринформ".

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      Так, Парламентская ассамблея выразила поддержку расследованию крушения МН17, которое проводит власть Нидерландов.

      Парламентская ассамблея призывает Кремль выполнить резолюцию Совбеза ООН 2166, взять ответственность и в полную силу приобщиться к попыткам установить справедливость,
      – говорится в проекте резолюции.

      Кроме того, в ПА НАТО "решительно осудили" использование отравляющего вещества в Солсбери, а также одобрили единство и поддержку, "продемонстрированные союзниками правительства Британии".

      "Ассамблея осуждает вмешательство России в недавние выборы и референдумы в евроатлантической зоне; а также выражает глубокую обеспокоенность подобными угрозами, которые встают перед будущими выборами, и поддержкой Кремлем маргинальных политических движений на Западе", — говорится в документе.

      Напомним, ранее семьи погибших в авиакатастрофе малазийского "Боинга" обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться от Путина правдивой информации.

      Что такое катастрофа MH17?
      17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России. По выводам Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ВС РФ Сергей Дубинский ("Хмурый").

      Теги: Новости России НАТО Новости политики Война на Донбассе Сбитый "Боинг 777" авиация
      Источник: 24 Канал
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