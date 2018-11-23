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      Россия препятствует расследованию: родственники погибших в сбитом Boeing-777 судятся в ЕСПЧ

      83 Читати новину українською
      Сбитый MH17
      Сбитый MH17 / dw.com

      Семьи более полусотни жертв катастрофы рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года, подали иск против России в Европейский суд по правам человека. Кремль обвиняют как в нарушении базовых прав родственников погибших, так и в саботаже следствия в целом.

      Об этом сообщило издание Nederlandse Omroep Stichting.

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      По словам адвоката, который готовил иск, Россия не предоставила необходимой и важной информации Международной следственной группе JIT относительно сбивания малайзийского Boeing. Более того, Россия предоставила факты, "которые позже оказались фальшивыми".

      Иск поступил в суд в Страсбурге, ведь шесть месяцев прошло с тех пор, когда JIT представила доказательства причастности России к сбиванию пассажирского самолета.

      Этот иск – не первый подобный. Еще в 2016 году адвокаты требовали от России выплаты 330 миллионов долларов компенсации, и в американском суде удалось выиграть это дело.

      Напомним, Австралия и Нидерланды считают, что Россия ответственна за сбивание пассажирского самолета, а Москва отвергает причастность к катастрофе. Ранее сообщалось, что семьи погибших обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться от Путина правдивой информации.

      Когда и как произошла катастрофа MH17?
      17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing-777, который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой с комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России. По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной полковник ВС РФ Сергей Дубинский с позывным "Хмурый".

       

       

      Теги: Новости России авиация Война на Донбассе Сбитый "Боинг 777" Европейский суд
      Источник: 24 Канал
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