Після візиту президента Зеленського до Швеції, Данії та Нідерландів було поставлено крапку щодо питання надання Україні літаків F-16. Точніше, проміжну крапку. Тепер ми знаємо, які саме F-16 ми отримаємо (нагадаємо, це велика родина з різними можливостями). Для початку будуть F-16 Block 20 MLU від Данії та Нідерландів. 24 Канал проаналізував, яке озброєння до F-16 могла б отримати Україна.

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Зверніть увагу! Великою перевагою F-16 є те, що ці літаки будувалися як універсальна платформа для різних видів зброї, зокрема, широкої номенклатури ракет класу "повітря – повітря" та "повітря – земля". Деякі з цих снарядів (насамперед – AIM-120 AMRAAM) вже є в Україні, але для їхнього застосування доводилось "мудрувати" та адаптувати під наявні літаки (Су-24М та Міг-29).



Натомість поява F-16 широко відкриває для України дверцята магазину "все для ескалації".

Про першу ластівку вже почали писати ЗМІ. Видання Forbes, зокрема, днями повідомило про активний інтерес України до ракет AGM-158 JASSM або просто JASSM.

Що відомо про ракети JASSM і яка їхня ціна

JASSM – це сучасна американська високоточна авіаційна ракета виробництва Lockheed Martin. Назва – це традиційне для зброярської індустрії США скорочення – Joint Air-to-Surface Standoff Missile (дослівно – "Єдина ракета класу "повітря – земля").

"Єдина" – бо ця ракета розроблялася, як уніфікована зброя для всіх типів літаків – від F-15E й F-16 до F-35, B2 і B-52.

За характеристиками JASSM схожа на своїх європейських колег – Storm Shadow, Scalp EG і TAURUS. Головна відмінність: їх багато та американська промисловість здатна зробити їх ще більше, а відповідно й дешевше.

F-16 ще не сумісний зі Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність глибокого удару. Розширення крилатих ракет ВПС України може допомогти Києву досягти однієї з головних цілей – звільнення Кримського півострова від 9 років російської окупації,

– пояснив аналітик корпорації RAND у Каліфорнії Брінн Таннехілл.

Проєкт почав розроблятися після завершення холодної війни в середині 90-их років, основна ідея – застосування поза зоною роботи ворожих систем ППО.

Цим пояснюється ще одна важлива якість ракет JASSM – їх далекобійність. На випробування, роботу над помилками (перші бойові стрільби завершилися невдачами) та боротьбу з бюрократією пішло понад 10 років.

JASSM на полюванні / фото Пентагону

Проєкт якийсь час взагалі був під питанням як надто дорогий для платників податків, але врешті здоровий глузд переміг, а американські ВПС отримали свої ракети.

Довідково! Одна ракета AGM-158A коштує приблизно 1,5 мільйона доларів, але за умови серійного виробництва ціна падає до цілком пристойних 400 000 доларів.

У сучасній версії ракети мають дальність від 360 аж до 980 кілометрів (для версії JASSM-ER). Їхні основні цілі – ворожі бункери, укріплення, мости та засоби ППО .

. Бойова частина WDU-42/B (J-1000) ракети, що проникає, має масу 450 кілограмів. Це дозволяє проникати в ґрунт на глибину до 24 метрів та пробивати залізобетонні плити товщиною до 2 метрів.



Страшний сон для бункерного діда Путіна / фото Пентагону

Нині у світі є понад 2 000 ракет такого типу. Наразі JASSM є на озброєнні США та союзників по НАТО: Великої Британії, Польщі та Фінляндії. Також JASSM є на озброєнні Королівських повітряних сил Австралії та Марокко.

AGM-158 JASSM – основні характеристики

розробка і виробництво – Локхід Мартін (США),

Локхід Мартін (США), в строю – з 2003 року,

з 2003 року, клас – " повітря – земля (поверхня)",

повітря – земля (поверхня)", система керування – інерціальна (ІНС) з корекцією за даними,

інерціальна (ІНС) з корекцією за даними, конструкція – аеродинамічна низькопланова,

носії – F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F, F-35C, B-1B, B-2, B-52Н,

F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F, F-35C, B-1B, B-2, B-52Н, довжина – 4,27 метра,

4,27 метра, розмах крил – 2,4 метра,

2,4 метра, маса – 1 020 кілограмів,

1 020 кілограмів, дальність – від 360 кілометрів,

від 360 кілометрів, точність – 3 метри,

3 метри, бойова частина – 450 кілограмів,

450 кілограмів, маса вибухової сполуки – 109 кілограмів (малочутлива вибухова речовина AFX-757),

109 кілограмів (малочутлива вибухова речовина AFX-757), вартість – 1,5 мільйона доларів.

Як JASSM знищує цілі: дивіться відео



Коли AGM-158 JASSM отримають у ЗСУ

Наразі питання відкрите. США з відомих лише їм причин доволі довго пручалися й не бажали віддавати Україні свої літаки. Так само може бути й з ракетами (власне, вже є у ситуації з ATACMS), тому легкими переговори про передачу JASSM точно не будуть.

Та є й гарні новини – схоже, переговори вже почалися, принаймні, Україна надіслала до Пентагону відповідний запит.



JASSM в очікуванні / фото Пентагону

Нині українські пілоти вже почали навчання на F-16. Очікується, що на початку 2024 року перші літаки вже піднімуться в українське небо.

Ось цей відтинок часу і є в запасі в української та світової дипломатії, щоб переконати США (найбільшого та найсильнішого союзника України) у тому, що "літаки летять" неможливо без "будєм всіх бомбіть", а бомбити краще за все перевіреними AGM-158 JASSM.

Важливим моментом є те, що це не забутий проєкт зі складів, а цілком актуальний – якщо буде політична воля, заводам "Локхід Мартін" не доведеться щось вигадувати, а просто натиснути на кнопку "пуск".

Чи є підводні камені?

Не без цього. F-16 – це велика родина літаків, про що ви вже читали на початку. Машини, які літають з 1970-их років, мають безліч різновидів і модернізацій.

Ті винищувачі, які нам нададуть Данія та Нідерланди – модернізація початку 1990-х (F-16A/B за проєктом MLU (Mid-Life Upgrade), програма реалізована нідерландською компанією "Фоккер" за американською ліцензією), тобто це проєкти тих часів, коли JASSM не було навіть у кресленнях, відповідно, вони й не передбачені як носії цих ракет.

Носіями JASSM є вже більш пізні моделі – F-16C/D. Про їхню передачу Україні наразі не повідомлялося (при цьому США має майже 1000 цих застарілих літаків), вони є у також і в Греції. Власне, бажання мати власні ракети JASSM стало однією з причин переходу Нідерландів на F-35 і згоду на передачу F-16 Києву.

Саме тому необхідно чинити тиск на керівництво США та особисто президента Байдена, адже без ракет JASSM літаки F-16 не зможуть повною мірою продемонструвати свою силу, а відповідно, не стануть визначальним фактором на полі бою в Україні, де війна щодня забирає життя найкращих. Нині ж маємо дивну нерішучість Вашингтону, яка обертається для нас дуже важкою ціною.

До речі, на 2024 рік очікується поповнення у родині – старт виробництва модернізованої стелс-ракети AGM-158 JASSM-XR. А вона має дальність до 1 900 кілометрів і бойову частину до 910 кілограмів. Україні для початку вистачить і 360 кілометрів і 450 кілограмів.

Факт запиту України щодо ракет JASSM, про який пише Forbes, натякає, що Сили оборони мають план, щодо їхнього застосування, втім, хотілося б таких "головоломок" було менше, а союзники передавали вже готові рішення, адже це не "подарунки", а інвестиція у власну безпеку.