Після візиту президента Зеленського до Швеції, Данії та Нідерландів було поставлено крапку щодо питання надання Україні літаків F-16. Точніше, проміжну крапку. Тепер ми знаємо, які саме F-16 ми отримаємо (нагадаємо, це велика родина з різними можливостями). Для початку будуть F-16 Block 20 MLU від Данії та Нідерландів. 24 Канал проаналізував, яке озброєння до F-16 могла б отримати Україна.
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Про першу ластівку вже почали писати ЗМІ. Видання Forbes, зокрема, днями повідомило про активний інтерес України до ракет AGM-158 JASSM або просто JASSM.
Що відомо про ракети JASSM і яка їхня ціна
JASSM – це сучасна американська високоточна авіаційна ракета виробництва Lockheed Martin. Назва – це традиційне для зброярської індустрії США скорочення – Joint Air-to-Surface Standoff Missile (дослівно – "Єдина ракета класу "повітря – земля").
"Єдина" – бо ця ракета розроблялася, як уніфікована зброя для всіх типів літаків – від F-15E й F-16 до F-35, B2 і B-52.
F-16 ще не сумісний зі Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність глибокого удару. Розширення крилатих ракет ВПС України може допомогти Києву досягти однієї з головних цілей – звільнення Кримського півострова від 9 років російської окупації,
– пояснив аналітик корпорації RAND у Каліфорнії Брінн Таннехілл.
- Проєкт почав розроблятися після завершення холодної війни в середині 90-их років, основна ідея – застосування поза зоною роботи ворожих систем ППО.
- Цим пояснюється ще одна важлива якість ракет JASSM – їх далекобійність. На випробування, роботу над помилками (перші бойові стрільби завершилися невдачами) та боротьбу з бюрократією пішло понад 10 років.
JASSM на полюванні / фото Пентагону
Проєкт якийсь час взагалі був під питанням як надто дорогий для платників податків, але врешті здоровий глузд переміг, а американські ВПС отримали свої ракети.
- У сучасній версії ракети мають дальність від 360 аж до 980 кілометрів (для версії JASSM-ER). Їхні основні цілі – ворожі бункери, укріплення, мости та засоби ППО.
- Бойова частина WDU-42/B (J-1000) ракети, що проникає, має масу 450 кілограмів. Це дозволяє проникати в ґрунт на глибину до 24 метрів та пробивати залізобетонні плити товщиною до 2 метрів.
Страшний сон для бункерного діда Путіна / фото Пентагону
Нині у світі є понад 2 000 ракет такого типу. Наразі JASSM є на озброєнні США та союзників по НАТО: Великої Британії, Польщі та Фінляндії. Також JASSM є на озброєнні Королівських повітряних сил Австралії та Марокко.
AGM-158 JASSM – основні характеристики
- розробка і виробництво – Локхід Мартін (США),
- в строю – з 2003 року,
- клас – " повітря – земля (поверхня)",
- система керування – інерціальна (ІНС) з корекцією за даними,
- конструкція – аеродинамічна низькопланова,
- носії – F-15E, F-16C/D, F/A-18E/F, F-35C, B-1B, B-2, B-52Н,
- довжина – 4,27 метра,
- розмах крил – 2,4 метра,
- маса – 1 020 кілограмів,
- дальність – від 360 кілометрів,
- точність – 3 метри,
- бойова частина – 450 кілограмів,
- маса вибухової сполуки – 109 кілограмів (малочутлива вибухова речовина AFX-757),
- вартість – 1,5 мільйона доларів.
Як JASSM знищує цілі: дивіться відео
Коли AGM-158 JASSM отримають у ЗСУ
Наразі питання відкрите. США з відомих лише їм причин доволі довго пручалися й не бажали віддавати Україні свої літаки. Так само може бути й з ракетами (власне, вже є у ситуації з ATACMS), тому легкими переговори про передачу JASSM точно не будуть.
Та є й гарні новини – схоже, переговори вже почалися, принаймні, Україна надіслала до Пентагону відповідний запит.
JASSM в очікуванні / фото Пентагону
Нині українські пілоти вже почали навчання на F-16. Очікується, що на початку 2024 року перші літаки вже піднімуться в українське небо.
Ось цей відтинок часу і є в запасі в української та світової дипломатії, щоб переконати США (найбільшого та найсильнішого союзника України) у тому, що "літаки летять" неможливо без "будєм всіх бомбіть", а бомбити краще за все перевіреними AGM-158 JASSM.
Важливим моментом є те, що це не забутий проєкт зі складів, а цілком актуальний – якщо буде політична воля, заводам "Локхід Мартін" не доведеться щось вигадувати, а просто натиснути на кнопку "пуск".
Чи є підводні камені?
Не без цього. F-16 – це велика родина літаків, про що ви вже читали на початку. Машини, які літають з 1970-их років, мають безліч різновидів і модернізацій.
Ті винищувачі, які нам нададуть Данія та Нідерланди – модернізація початку 1990-х (F-16A/B за проєктом MLU (Mid-Life Upgrade), програма реалізована нідерландською компанією "Фоккер" за американською ліцензією), тобто це проєкти тих часів, коли JASSM не було навіть у кресленнях, відповідно, вони й не передбачені як носії цих ракет.
Носіями JASSM є вже більш пізні моделі – F-16C/D. Про їхню передачу Україні наразі не повідомлялося (при цьому США має майже 1000 цих застарілих літаків), вони є у також і в Греції. Власне, бажання мати власні ракети JASSM стало однією з причин переходу Нідерландів на F-35 і згоду на передачу F-16 Києву.
Саме тому необхідно чинити тиск на керівництво США та особисто президента Байдена, адже без ракет JASSM літаки F-16 не зможуть повною мірою продемонструвати свою силу, а відповідно, не стануть визначальним фактором на полі бою в Україні, де війна щодня забирає життя найкращих. Нині ж маємо дивну нерішучість Вашингтону, яка обертається для нас дуже важкою ціною.
Факт запиту України щодо ракет JASSM, про який пише Forbes, натякає, що Сили оборони мають план, щодо їхнього застосування, втім, хотілося б таких "головоломок" було менше, а союзники передавали вже готові рішення, адже це не "подарунки", а інвестиція у власну безпеку.