Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що літаки F-16 – "це та зброя, яка зможе змінити геть усе", пише 24 Канал. За його словами, окупанти користуються авіаційною підтримкою, що перешкоджає наступу Сил оборони України.

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F-16 важливі для наземних операцій Сил оборони

"Сьогодні ми бачимо величезну авіаційну активність (ворога – 24 Канал) на наших радарах, на наших моніторах. Це не дозволяє сьогодні нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії, визволяти наші території", – сказав Ігнат.

Окупанти активно користуються авіаційною підтримкою, тобто гелікоптерами, винищувачами, бомбардувальниками й штурмовиками. Крім того, як сказав Ігнат, загарбники користуються підтримкою власного ППО, яке в росіян доволі потужне.

Відтак, речник Повітряних Сил наголосив, що потрібно очистити небо, що під силу літакам F-16 з їх багатим спектром озброєння.

Юрій Ігнат зазначив, що, крім передачі F-16, важливо, щоб партнери постачали Україні корисне навантаження до винищувачів. За його словами, зброя, яку здатні нести літаки F-16, може доволі швидко відправити на дно російські кораблі, знищити ворожі склади, командні пункти, та літальні апарати різних типів.

Резюмуючи, Ігнат додав, що Україна очікує отримати F-16 "гарних модифікацій, які зможуть забезпечити цей результат".

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Україна отримає винищувачі: ключове