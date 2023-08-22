Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що літаки F-16 – "це та зброя, яка зможе змінити геть усе", пише 24 Канал. За його словами, окупанти користуються авіаційною підтримкою, що перешкоджає наступу Сил оборони України.
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F-16 важливі для наземних операцій Сил оборони
"Сьогодні ми бачимо величезну авіаційну активність (ворога – 24 Канал) на наших радарах, на наших моніторах. Це не дозволяє сьогодні нашим наземним військам ефективно проводити наступальні дії, визволяти наші території", – сказав Ігнат.
Окупанти активно користуються авіаційною підтримкою, тобто гелікоптерами, винищувачами, бомбардувальниками й штурмовиками. Крім того, як сказав Ігнат, загарбники користуються підтримкою власного ППО, яке в росіян доволі потужне.
Відтак, речник Повітряних Сил наголосив, що потрібно очистити небо, що під силу літакам F-16 з їх багатим спектром озброєння.
Юрій Ігнат зазначив, що, крім передачі F-16, важливо, щоб партнери постачали Україні корисне навантаження до винищувачів. За його словами, зброя, яку здатні нести літаки F-16, може доволі швидко відправити на дно російські кораблі, знищити ворожі склади, командні пункти, та літальні апарати різних типів.
Резюмуючи, Ігнат додав, що Україна очікує отримати F-16 "гарних модифікацій, які зможуть забезпечити цей результат".
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Україна отримає винищувачі: ключове
- США схвалили передачу Україні винищувачів F-16, після чого Нідерланди й Данія повідомили, що поставлять нашій країні 61 літак. Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів та ще 19 – від Данії.
- Важливо зазначити, що навчання українських пілотів вже розпочалося. Так у Данію прибуло 70 українців, серед яких не тільки пілоти, але й авіатори. Додамо, що навчати українських пілотів погодилася Греція. У США заявили, що готові приєднатися до навчання українців, якщо буде така потреба.
- Наразі не відомо, якої саме модифікації F-16 передадуть України. В основному F-16 розділяють на три покоління. За даними ЗМІ, на балансі Данії та Нідерландів винищувачі у версії F-16AM Block 20 MLU. Ця модифікація являє собою еквівалент Block 50/52, тобто теоретично рівна літакам другого покоління.