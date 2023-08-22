Зброя, яку можуть нести винищувачі F-16, має найбільше значення в умовах війни України з Росією. Мовиться про сучасні ракети "повітря-повітря" та "повітря-поверхня", а також бомби з точним наведенням.
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Україні потрібні ракети JASSM до літаків F-16
F-16 у поєднанні із сучасними ракетами дасть Україні змогу завдавати ударів по російських позиціях у глибині окупованої території, не наражаючи наших пілотів на ППО ворога.
Як пише Forbes, ракета, яка може принести найбільшу користь Україні, – це Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile.
Це малопомітна крилата ракета з дальністю польоту близько 370 кілометрів. Маса бойової частини близько 450 кілограмів. За даними видання, JASSM все ще перебуває у списку побажань Києва.
Доти, доки Сполучені Штати не схвалять передачу JASSM Україні, українські F-16 літатимуть не на повну силу,
– йдеться у повідомленні.
Поєднавши F-16 з JASSM, українські ВПС зможуть подвоїти свої сили щодо ударів по тилу росіян.
Розширення угруповання крилатих ракетних військ може допомогти Україні в досягненні однієї з головних цілей – звільнення Кримського півострова.
Forbes зазначає, що мета контрнаступу України на Півдні полягає в тому, щоб перервати сухопутні комунікації Росії до Криму. Видання пише, що F-16, оснащені JASSM, можуть допомогти Києву втілити план з набагато меншими втратами.
F-16, оснащені JASSM, можуть зіграти вирішальну роль у реалізації довгострокового плану з повернення Криму без бою.
Україна отримає винищувачі F-16: головне
- Після того, як США у серпні схвалили передачу Україні винищувачів F-16, Нідерланди й Данія повідомили, що поставлять літаки нашій країні.
- Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16, а також 19 винищувачів українській армії поставить Данія.
- Очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен повідомила, що 70 українців перебувають на території її країни та проходять навчання. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що серед тих 70 українців не тільки пілоти, але й авіатори.
- За результатами візиту Володимира Зеленського в Афіни у Греції вирішили теж навчати українських пілотів. До навчань готові приєднатися США, якщо буде така потреба.