Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США готові взяти участь у навчанні українських пілотів на літаках F-16, якщо їх буде більше від тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни.

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Україна ухвалить рішення, скільки пілотів відправляться на навчання

"Ми відкриті для навчання пілотів, якщо тренувальні програми в Європі будуть заповнені. Така умова. Данія і Нідерланди очолюють підготовку. Якщо в них не буде можливості навчати стільки пілотів, скільки захоче відправити Україна, тоді ми допоможемо з тренуванням у США", – сказала вона.

Сінгх зазначила, що Україна самостійно ухвалить рішення, скільки пілотів пройдуть навчання.

"Вони досі підраховують, скільки мають пілотів, готових пройти навчання", – сказала представниця Пентагону.

За словами Сінгха, для того, щоб українські пілоти були готові до польотів на F-16, їм потрібно буде пройти "значну англомовну підготовку", що займе деякий час.

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18 серпня США схвалили передачу Україні винищувачі F-16 з Нідерландів і Данії. Під час зустрічі Володимира Зеленського з нідерландським прем'єром Марком Рютте стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16.

Ще 19 винищувачів F-16 українські армії поставить Данія. Про це заявила очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

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