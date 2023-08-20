У неділю, 20 серпня, про це стало відомо, – інформує 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію президента нашої держави Володимира Зеленського та прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен.
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F-16 від Данії
Як зазначила голова уряду держави-партнерки, від початку повномасштабного вторгнення Данія була на боці України. За словами Фредеріксен, Копенгаґен усвідомлює, що для захисту не тільки власних територій, а й усього світу Збройним Силам потрібна зброя. Тому й було ухвалено рішення про передачу літаків.
Від самого початку війни Данія стояла на боці України. Ми знаємо, що ваша свобода – це наша свобода. Ми також знаємо, що вам треба ще (зброї – 24 Канал). І саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 винищувачів F-16 Україні.
Окрім того, прем'єр-міністрка констатувала, що також Нідерланди оголосили про передачу нашій державі винищувачів: "Разом із Нідерландами ми – перша країна, яка зробила це серйозне, стійке зобов'язання надати винищувачі", – сказала Фредеріксен, зазначивши, що сподівається на відповідні кроки з боку інших партнерів.
Що ще потрібно знати
- Всього декілька днів тому, 18 серпня, у Сполучених Штатах заявили, що дають зелене світло на відправку в Україну американських F-16. Ймовірно, поки у Вашингтоні не планують передавати такого типу літаки, але принаймні там не проти, що це зроблять інші держави.
- Водночас український лідер Зеленський говорив про те, що Україні необхідно підготувати інфраструктуру для функціонування винищувачів. За його словами, наші військові працюватимуть над цим питанням.