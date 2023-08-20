У неділю, 20 серпня, про це стало відомо, – інформує 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію президента нашої держави Володимира Зеленського та прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен.

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F-16 від Данії

Як зазначила голова уряду держави-партнерки, від початку повномасштабного вторгнення Данія була на боці України. За словами Фредеріксен, Копенгаґен усвідомлює, що для захисту не тільки власних територій, а й усього світу Збройним Силам потрібна зброя. Тому й було ухвалено рішення про передачу літаків.

Від самого початку війни Данія стояла на боці України. Ми знаємо, що ваша свобода – це наша свобода. Ми також знаємо, що вам треба ще (зброї – 24 Канал). І саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 винищувачів F-16 Україні.

Окрім того, прем'єр-міністрка констатувала, що також Нідерланди оголосили про передачу нашій державі винищувачів: "Разом із Нідерландами ми – перша країна, яка зробила це серйозне, стійке зобов'язання надати винищувачі", – сказала Фредеріксен, зазначивши, що сподівається на відповідні кроки з боку інших партнерів.

Зверніть увагу! Раніше були припущення стосовно того, що Україна отримає від партнерів загалом 42 багатоцільових винищувачів F-16. Власне, цю цифру озвучував президент Володимир Зеленський після перемовин з офіційними представниками Нідерландів, які першими у світі оголосили про передачу літаків.

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