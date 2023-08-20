Президент України Володимир Зеленський відвідав 20 серпня Данію. Про це він написав у своїх соцмережах.
До теми Одразу за Нідерландами: Данія оголосила про передачу Україні винищувачів F-16
Що сказав Зеленський про поїздку в Данію
Президент заявив, що робота з посилення України та захисту українців продовжується.
Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16,
– написав Зеленський.
У глави держави запланована зустріч з пані премʼєр-міністром Королівства Данії Метте Фредеріксен та королівською родиною. Також Зеленський хоче зустрітися з лідерами партій, членами Фолькетингу (парламенту) та представниками місцевого бізнесу.
Україна отримає F-16 від союзників
- Зеленський повідомив 20 серпня про свою домовленість з головою нідерландського уряду Марком Рютте. Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16.
- Сам Рютте заявив, що наші пілоти зараз вчать мову. А військове навчання має розпочатися якнайшвидше.
- Міноборони Данії теж повідомило про готовність передати Україні винищувачі F-16. Точна кількість літаків наразі уточнюється.