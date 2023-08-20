Президент України Володимир Зеленський відвідав 20 серпня Данію. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Що сказав Зеленський про поїздку в Данію

Президент заявив, що робота з посилення України та захисту українців продовжується.

Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16,

– написав Зеленський.

У глави держави запланована зустріч з пані премʼєр-міністром Королівства Данії Метте Фредеріксен та королівською родиною. Також Зеленський хоче зустрітися з лідерами партій, членами Фолькетингу (парламенту) та представниками місцевого бізнесу.

Україна отримає F-16 від союзників