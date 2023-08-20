Президент Украины Владимир Зеленский посетил 20 августа Данию. Об этом он написал в своих соцсетях.
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Что сказал Зеленский о поездке в Данию
Президент заявил, что работа по усилению Украины и защите украинцев продолжается.
Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Движемся дальше в вопросе F-16,
– написал Зеленский.
У главы государства запланирована встреча с госпожой премьер-министром Королевства Дании Мэтте Фредериксен и королевской семьей. Также Зеленский хочет встретиться с лидерами партий, членами Фолькетинга (парламентариями) и представителями местного бизнеса.
Украина получит F-16 от союзников
- Зеленский сообщил 20 августа о своей договоренности с главой нидерландского правительства Марком Рютте. Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16.
- Сам Рютте заявил, что наши пилоты сейчас учат язык. А военное обучение должно начаться как можно быстрее.
- Минобороны Дании тоже сообщило о готовности передать Украине истребители F-16. Точное количество самолетов в настоящее время уточняется.