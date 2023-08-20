Президент Украины Владимир Зеленский посетил 20 августа Данию. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Что сказал Зеленский о поездке в Данию

Президент заявил, что работа по усилению Украины и защите украинцев продолжается.

Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Движемся дальше в вопросе F-16,

– написал Зеленский.

У главы государства запланирована встреча с госпожой премьер-министром Королевства Дании Мэтте Фредериксен и королевской семьей. Также Зеленский хочет встретиться с лидерами партий, членами Фолькетинга (парламентариями) и представителями местного бизнеса.

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