Премьер-министр Нидерландов Рютте добавил, что впоследствии обучение перейдет в Румынию. Все будут делать очень быстро. Все для того, чтобы передать Украине самолеты.

Обратите внимание Будут в украинском небе, – Зеленский заявил о "прорывной договоренности" по F-16

Сейчас приоритетом является работа над инфраструктурой. Нужно, чтобы самолеты могли взлететь и безопасно сесть в Украине.

Насчет условий. Очень важно обучать пилотов, чтобы инфраструктурные условия были выполнены. Завершить процесс авторизации,

– подчеркнул Рютте.

Он добавил, что F-16 не сможет помочь Украине немедленно. В то же время они станут частью нашей оборонной системы. Важно, чтобы Украина смогла эксплуатировать их как можно скорее.

Заметьте! Владимир Зеленский подчеркнул, что обучение украинских пилотов на F-16 должно завершиться как можно быстрее. Это необходимо для защиты украинского неба.

Президент отметил, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 должно завершиться как можно быстрее.

Сколько Украина получит F-16

Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 42 F-16. Авиационная коалиция сформировали Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время визита в Нидерланды.