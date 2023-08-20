Несколькими днями ранее США одобрили поставку Нидерландами и Данией F-16 для Украины. Только Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя.

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Визит Зеленского в Нидерланды

20 августа Владимир Зеленский вместе з первой леди прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром Марком Рютте. В ходе своего визита президент побывал на военной авиабазе в Эйндговене, где расположены самолеты F-16.

Главной темой разговора Зеленского с премьер-министром Нидерландов стала поставка Украине самолетов F-16. По результатам визита, президент опубликовал фото с министром и заявил, что украинцы увидят истребители в Украине.

Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает,

– написал Зеленский.

Зеленский с премьер-министром Нидерландов / Владимир Зеленский

Президент добавил, что Нидерланды предоставят Украине 42 самолета F-16 после обучения наших пилотов и инженеров. Однако Зеленский заявил, что это только начало.

Обучение украинских пилотов