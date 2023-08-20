Несколькими днями ранее США одобрили поставку Нидерландами и Данией F-16 для Украины. Только Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя.
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Визит Зеленского в Нидерланды
20 августа Владимир Зеленский вместе з первой леди прибыл в Нидерланды на встречу с премьер-министром Марком Рютте. В ходе своего визита президент побывал на военной авиабазе в Эйндговене, где расположены самолеты F-16.
Главной темой разговора Зеленского с премьер-министром Нидерландов стала поставка Украине самолетов F-16. По результатам визита, президент опубликовал фото с министром и заявил, что украинцы увидят истребители в Украине.
Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает,
– написал Зеленский.
Зеленский с премьер-министром Нидерландов / Владимир Зеленский
Президент добавил, что Нидерланды предоставят Украине 42 самолета F-16 после обучения наших пилотов и инженеров. Однако Зеленский заявил, что это только начало.
Обучение украинских пилотов
- Сейчас украинцы начали обучение на самолетах F-16. Стоит отметить, что в программу обучения также входит обучение по английскому языку. Союзники разработали программу обучения пилотов ВСУ по эксплуатации истребителей F-16 с учетом пожеланий украинской стороны.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вряд ли украинцы увидят истребители этой осенью или зимой.
- Учиться управлять истребителями будут молодые пилоты. Время обучения может варьироваться – программа длится 32 месяца, однако может изменяться в зависимости от достижений. Например, по 2 нашим пилотам приняли решение, что те могут завершить обучение за 4 месяца.