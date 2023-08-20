В воскресенье, 20 августа, об этом стало известно, – информирует 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента нашего государства Владимира Зеленского и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

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F-16 от Дании

Как отметила глава правительства государства-партнера, с начала полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины. По словам Фредериксен, Копенгаген отдает себе отчет, что для защиты не только собственных территорий, но и всего мира, Вооруженным Силам нужно оружие. Потому и было принято решение о передаче самолетов.

С начала войны Дания стояла на стороне Украины. Мы знаем, что ваша свобода – это наша свобода. Мы также знаем, что вам нужно еще (оружие – 24 Канал). Именно поэтому мы сегодня объявляем, что предоставим 19 истребителей F-16 Украине.

Кроме того, премьер-министр констатировала, что также Нидерланды объявили о передаче нашему государству истребителей: "Вместе с Нидерландами мы – первая страна, которая сделала это серьезное, устойчивое обязательство предоставить истребители", – сказала Фредериксен, отметив, надеется на ответные шаги со стороны других партнеров.

Обратите внимание! Ранее было предположение о том, что Украина получит от партнеров в общей сложности 42 многоцелевых истребителей F-16. Собственно, эту цифру озвучивал президент Владимир Зеленский после переговоров с официальными представителями Нидерландов, первыми в мире объявившими о передаче самолетов.

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