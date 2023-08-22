Оружие, которое могут нести истребители F-16, имеет наибольшее значение в условиях войны с Россией. Речь идет о современных ракетах "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также бомбах с точной наводкой.

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Украине нужны ракеты JASSM для самолетов F-16

F-16 в сочетании с современными ракетами позволит Украине наносить удары по российским позициям в глубине оккупированной территории, не подвергая наших пилотов атаке вражеской ПВО.

Как пишет Forbes, ракета, которая может принести наибольшую пользу Украине – это Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile.

Это малозаметная крылатая ракета с дальностью полета около 370 километров. Масса боевой части около 450 килограмм. По данным издания, JASSM все еще находится в списке пожеланий Киева.

До тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, украинские F-16 будут летать не в полную силу,

– говорится в сообщении.

Соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы по ударам по тылу россиян.

Расширение группировки крылатых ракетных войск может помочь Украине в достижении одной из главных целей – освобождении Крымского полуострова.

Forbes отмечает, что цель контрнаступления Украины на Юге состоит в том, чтобы прервать сухопутные коммуникации России в Крым. Издание пишет, что F-16, оснащенные JASSM, могут помочь Киеву воплотить план с гораздо меньшими потерями.

F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана возвращения Крыма без боя.

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