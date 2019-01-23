В Гааге подписали соглашение относительно катастрофы самолета Boeing-777: о чем в ней говорится

22 января в Гааге представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины подписали соглашение о финансировании уголовного преследования виновных в катастрофе малайзийского "Боинга".

Об этом сообщило издание "Укринформ".

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Для этого создали комитет финансового надзора, к которому смогут присоединиться те государства, граждане которых стали жертвами катастрофы рейса МН17.

Правда, затраты на судебный процесс, то есть оплату работы прокуроров, судей, защиту свидетелей, возьмет на себя правительство Нидерландов.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.

Украину в Гааге представлял посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов во время подписания соглашения

Напомним, Австралия и Нидерланды считают, что Россия ответственна за сбитие пассажирского самолета, а Москва отвергает причастность к катастрофе. Ранее сообщалось, что семьи погибших обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой добиться от Путина правдивой информации.