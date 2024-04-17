Отметим, что днем ранее закон подписал Владимир Зеленский. Что известно о законе №10449 – передает 24 Канал.
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Законопроект опубликован
Парламентское издание "Голос Украины" 17 апреля опубликовало закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.
Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования,
– указано в издании.
Таким образом, новый закон вступит в силу уже с 18 мая.
Что предусматривает новый закон
После обнародования закона в "Голосе Украины" мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника. Определенное время будет длиться переходный период.
Также после публикации Кабинет Министров должен:
- в течение месяца пересмотреть порядок бронирования военнообязанных и принять новые нормативно-правовые акты, а также обеспечить работу при ЦПАУ и центрах занятости рекрутеров для армии;
- в течение 2 месяцев обеспечить создание и функционирование электронного кабинета военнообязанного;
- в течение 3 месяцев – внести в парламент законопроекты, которые обеспечат ротацию, увольнения и реабилитацию военнослужащих во время военного положения.
Пункты нового закона
- Е-кабинет военнообязанного будет добровольным инструментом и позволит обновлять данные без необходимости приходить в ТЦК. В Минобороны объяснили, что электронный кабинет будет создан автоматически, но регистрироваться там человек сможет по желанию.
- Мужчины за границей без военно-учетных документов (билета или удостоверения) не смогут ни оформить паспорт или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами. Они также должны обновить свои данные.
- Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой военно-учетные документы – военный билет или удостоверение военнообязанного.
- Закон позволяет ТЦК забирать транспортные средства у предприятий и граждан, которые имеют более одной машины в собственности, на нужды ВСУ. В течение месяца после демобилизации автомобили должны вернуть их владельцам.
- Закон вводит вместо срочной базовую военную службу и базовую общевойсковую подготовку.