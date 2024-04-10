На днях Верховная Рада должна рассмотреть законопроект должна рассмотреть законопроект о мобилизации. Вчера обнародовали окончательную редакцию документа, которая будет вноситься в парламент на голосование.

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Базовая военная служба

В нем предусмотрена ликвидация срочной службы и замена ее на базовую военную службу.

Так, ее должны проходить граждане от 18 до 25 лет. В то же время украинцы самостоятельно смогут выбрать период прохождения службы до достижения ими 24-летнего возраста.

В мирное время базовая военная служба должна длиться 5 месяцев, а в военное – 3 месяца.

Напомним, что с 2025 года в высших учебных заведениях хотят ввести также базовую военную подготовку. Она станет обязательной, однако будет утвержден перечень категорий граждан, освобождающихся от такой обязанности.

В то же время, отметим, что граждане с 18 лет, независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы, получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Какие еще изменения включает окончательная редакция законопроекта