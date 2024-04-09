Стоит отметить, что сейчас комитет готовит документ ко второму чтению для народных депутатов в Верховной Раде. Сейчас этот процесс находится на финишной прямой.

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Демобилизацию исключили из законопроекта

Журналисты "Украинской правды", со ссылкой на источники в оборонном комитете Рады отметили, что исключение демобилизации из законопроекта о мобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, генерал написал письмо министру обороны Рустему Умерову, где отметил безотлагательное внесение законодательных изменений о совершенствовании вопросов прохождения военной службы и мобилизации. Сырский отметил, что эти отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения.

3 учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте,

– говорится в письме.



Сырский инициировал исключение пункта о демобилизации из законопроекта / Фото УП

Обсуждение вопроса демобилизации военных состоится на заседании Кабинета Министров Украины, которое состоится 9 апреля. В конце концов украинское правительство решило поддержать предложение Министерства обороны об исключении положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих из законопроекта. Об этом стало известно из выписки, который опубликовало правительство.



Правительство согласилось исключить пункт о демобилизации из законопроекта / Фото УП

Теперь Кабмин должен внести на рассмотрение украинского парламента отдельный законопроект с этими положениями. В результате, комитет Рады по вопросам нацбезопасности 9 апреля принял решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.

В заключении комитет поручил правительству в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете "Голос Украины", то есть уже его после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.

Стоит отметить, что ранее планировали установить предельный срок – 36 месяцев службы до демобилизации. Кроме того, помощник одного из нардепов на правах анонимности сообщил LIGA.net, что споры относительно исключения вопроса демобилизации из законопроекта продолжались в комитете до последнего времени.

Обратите внимание! Сейчас демобилизация не предусмотрена во время действия военного положения. Военнослужащие имеют право на отпуск в 30 дней, а также дополнительные выходные в связи с определенными обстоятельствами.