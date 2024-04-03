Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в комитете парламента. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какова ситуация с законопроектом

По словам спикера Верховной Рады, сейчас готовится сравнительная таблица ко второму чтению.

Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал Верховной Рады. Почему это важно? Я думаю, объяснять не нужно,

– сказал Стефанчук.

Он также отметил, что "мы идем в том числе путем не только единого закона". В качестве примера глава Верховной Рады привел 3 закона, которые недавно принял президент Украины. Стефанчук заявил, что сейчас ведется работа над четвертым законопроектом. Это изменения в закон о мобилизации для четкого установления критериев справедливости по выполнению гражданами Украины своего долга защищать Отечество.

Стефанчук поблагодарил комитет Верховной Рады за завершение рассмотрения законопроекта очень демократичным способом, несмотря на достаточно сложные дискуссии. По его мнению, проект закона вынесут нардепам на голосование уже на ближайшем заседании парламента.

Зеленский подписал 3 закона о мобилизации