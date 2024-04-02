Украинский парламент ожидал решения главы государства почти два месяца, и уже сегодня, 2 апреля, закон был принят. Электронный кабинет поможет сократить количество визитов граждан в территориальные центры комплектации. Напомним, что проект закона был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2023 года депутатами разных фракций.

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Что ответили в Минобороны относительно норм вручения повесток

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, что в законе о е-кабинете военнообязанного, который подписал Владимир Зеленский, нет норм о вручении повесток.

По закону, который был принят и подписан, ни одного положения относительно электронного вручения повесток сейчас нет,

– подчеркнула чиновница.

По ее словам, е-кабинет военнообязанного необходим исключительно для того, чтобы обновлять данные.

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