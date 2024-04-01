О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 25 по 31 марта, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Сложная ситуация на границе

По всей линии боевого соприкосновения ситуация остается крайне напряженной – враг атакует артиллерией, реактивными системами залпового огня, дронами и ракетами прифронтовые и приграничные территории от Николаевщины и Херсонщины до Сумщины и Черниговщины.

Особенно сложная ситуация в приграничных районах Сумской области, где из-за российских обстрелов до сих пор продолжается эвакуация гражданских. Враг активно применяет, в частности, и управляемые авиабомбы. В некоторые села Сумщины сейчас доступ закрыт. Кроме того, в регионе высокая угроза прорывов вражеских ДРГ.

Похожая ситуация и в приграничных районах Харьковщины. В течение прошлой недели враг также активно применял управляемые авиабомбы для ударов по региону, в частности впервые применил это оружие для удара по Харькову.

На фоне постоянных обстрелов приграничья, россияне уже начали информационную кампанию, цель которой – запугать украинцев, особенно жителей Сумской и Харьковской областей. Речь идет о "новом наступлении". Сетью враг распространяет информацию о том, что якобы такие обстрелы – это не террор гражданского населения, а подготовка оккупационных войск к новому наступлению на Севере.

Важно! По состоянию на конец марта вблизи украинских границ в районе Сумщины и севера Харьковщины не обнаружено признаков формирования наступательных группировок. То есть "новое наступление" на этих направлениях по состоянию на теперь является лишь запугиванием со стороны врага, а обстрелы приграничья – актами терроризма.

Враг продвигается на Авдеевском направлении

Авдеевское направление до сих пор остается самым сложным на линии фронта, однако уже несколько недель на этом участке ситуация становится более контролируемой Силами обороны, которые сдерживают российские войска. Интенсивность продвижения по сравнению с предыдущими неделями существенно меньше, однако бои на Авдеевском направлении не утихают.

Ожесточенные бои идут в районе сел Первомайское и Семеновка. Относительно последнего, то часть населенного пункта в серой зоне – смогли ли россияне прорваться в село пока неизвестно.

Относительно Первомайского, то часть села оккупирована врагом, и российские захватчики продолжают продвигаться. Центр населенного пункта сейчас под контролем врага, однако о полной оккупации речь не идет.

В районах сел Бердычи и Невельское не зафиксировано продвижений противника, однако бои не утихают. Не зафиксировано продвижений врага и в направлении от села Тоненькое, однако существенно увеличилась серая зона в районе населенного пункта в направлении Уманского и Яснобродовки.



Авдеевское направление в начале недели / Карта DeepStateMAP



Авдеевское направление в конце недели / Карта DeepStateMAP

Марьинское направление

Продолжаются активные бои и на Марьинском направлении. Однако Силы обороны удерживают рубежи и прилагают максимум усилий для того, чтобы исключить продвижение врага.

Продвижение врага зафиксировано в селе Новомихайловка, где россияне наступают в направлении Парасковиевки. Там враг продвинулся на южной окраине села. Других изменений на направлении в течение недели не зафиксировано.



Ситуация в Новомихайловке по состоянию на начало недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация в Новомихайловке по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

Враг подошел к Часовому Яру

В течение прошлых недель россияне не оставляли попыток наступления в направлении города Часов Яр Донецкой области. Основное направление удара врага – линия Богдановка – Ивановское. Учитывая преимущества врага в живой силе и то, как ею распоряжаются россияне, оккупационные войска продолжают продвигаться.

По состоянию на конец марта россияне подошли вплотную к восточным окраинам города и от передовых позиций до Часового Яра расстояние всего несколько сотен метров.

Как и отмечали военное командование, аналитики и мы в предыдущих материалах, город Часов Яр является целью россиян для дальнейшей оккупации Донецкой области. По свидетельствам бойцов, которые держат оборону в районе города, в последние дни марта ситуация значительно обострилась, а ночь с 31 марта на 1 апреля была особенно сложной.

Однако несмотря на все Силы обороны прилагают все усилия, чтобы сдержать вражеское нашествие.



Ситуация возле Часового Яра в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация возле Часового Яра по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

ВСУ сдерживают врага

В течение последних недель или даже месяцев нам с вами приходится наблюдать, как некоторые страны-союзники используют вопрос войны в Украине как политический инструмент, из-за чего наши воины испытывают недостаток необходимого оружия на фронте, ведь определенные союзники медлят. Но тенденция меняется, и пока в Вашингтоне до сих пор не одобрили пакет помощи для Украины, Чехия сформировала мощную коалицию, которая поможет покрыть потребности наших воинов в артиллерии.

По сравнению с зимой, а особенно февралем, по состоянию на сейчас нашим воинам удалось стабилизировать ситуацию на фронте. И сейчас это серьезное достижение и успех, ведь оккупанты не жалеют никаких ресурсов для того, чтобы оккупировать нашу территорию.