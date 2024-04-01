Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 25 по 31 березня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Складна ситуація на прикордонні

По всій лінії бойового зіткнення ситуація залишається вкрай напруженою – ворог атакує артилерією, реактивними системами залпового вогню, дронами та ракетами прифронтові та прикордонні території від Миколаївщини та Херсонщини до Сумщини та Чернігівщини.

Особливо складна ситуація у прикордонних районах Сумської області, де через російські обстріли досі триває евакуація цивільних. Ворог активно застосовує, зокрема, й керовані авіабомби. До деяких сіл Сумщини зараз доступ закритий. Крім того, в регіоні висока загроза проривів ворожих ДРГ.

Схожа ситуація і в прикордонних районах Харківщини. Протягом минулого тижня ворог також активно застосовував керовані авіабомби для ударів по регіону, зокрема вперше застосував цю зброю для удару по Харкову.

На тлі постійних обстрілів прикордоння, росіяни уже почали інформаційну кампанію, мета якої – залякати українців, особливо мешканців Сумської та Харківської областей. Мова йде про "новий наступ". Мережею ворог ширить інформацію про те, що нібито такі обстріли – це не терор цивільного населення, а підготовка окупаційних військ до нового наступу на Півночі.

Важливо! Станом на кінець березня поблизу українських кордонів в районі Сумщини та півночі Харківщини не виявлено ознак формування наступальних угруповань. Тобто "новий наступ" на цих напрямках станом на тепер є лише залякуванням з боку ворога, а обстріли прикордоння – актами тероризму.

Ворог просувається на Авдіївському напрямку

Авдіївський напрямок досі залишається найскладнішим на лінії фронту, однак уже кілька тижнів на цій ділянці лінії ситуація стає більш контрольованою Силами оборони, які стримують російські війська. Інтенсивність просування у порівнянні з попередніми тижнями суттєво менша, проте бої на Авдіївському напрямку не вщухають.

Найзапекліші бої точаться в районі сіл Первомайське та Семенівка. Щодо останнього, то частина населеного пункту у сірій зоні – чи змогли росіяни прорватися у село поки невідомо.

Щодо Первомайського, то частина села окупована ворогом, і російські загарбники продовжують просуватися. Центр населеного пункту зараз під контролем ворога, однак про повну окупацію не йдеться.

У районах сіл Бердичі та Невельське не зафіксовано просувань противника, проте бої не вщухають. Не зафіксовано просувань ворога і в напрямку від села Тоненьке, проте суттєво збільшилася сіра зона в районі населеного пункту у напрямку Уманського та Яснобродівки.



Авдіївський напрямок на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Авдіївський напрямок наприкінці тижня / Карта DeepStateMAP

Мар'їнський напрямок

Тривають активні бої й на Мар'їнському напрямку. Проте Сили оборони утримують рубежі та докладають максимум зусиль для того, аби унеможливити просування ворога.

Просування ворога зафіксовано у селі Новомихайлівка, де росіяни наступають у напрямку Парасковіївки. Там ворог просунувся на південній околиці села. Інших змін на напрямку протягом тижня не зафіксовано.



Ситуація в Новомихайлівці станом на початок тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація в Новомихайлівці станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Ворог підійшов до Часового Яру

Протягом минулих тижнів росіяни не полишали спроб наступу на у напрямку міста Часів Яр на Донеччині. Основний напрямок удару ворога – лінія Богданівка – Іванівське. З огляду на переваги ворога в живій силі й те, як нею розпоряджаються росіяни, окупаційні війська продовжують просуватися.

Станом на кінець березня росіяни підійшли впритул до східних околиць міста і від передових позицій до Часового Яру відстань лише кілька сотень метрів.

Як і зазначали військове командування, аналітики та ми у попередніх матеріалах, місто Часів Яр є ціллю росіян для подальшої окупації Донецької області. За свідченнями бійців, які тримають оборону в районі міста, в останні дні березня ситуація значно загострилася, а ніч з 31 березня на 1 квітня була особливо складною.

Проте попри все Сили оборони докладають усіх зусиль, аби стримати ворожу навалу.



Ситуація біля Часового Яру на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація біля Часового Яру станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

ЗСУ стримують ворога

Протягом останніх тижнів чи навіть місяців нам з вами доводиться спостерігати, як деякі країни-союзниці використовують питання війни в Україні як політичний інструмент, через що наші воїни відчувають брак необхідної зброї на фронті, адже певні союзники зволікають. Та тенденція змінюється, і поки у Вашингтоні досі не схвалили пакет допомоги для України, Чехія сформувала потужну коаліцію, яка допоможе покрити потреби наших воїнів в артилерії.

У порівнянні з зимою, а особливо лютим, станом на зараз нашим воїнам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. І зараз це серйозне досягнення та успіх, адже окупанти не шкодують жодних ресурсів для того, аби окуповувати нашу територію.