Обстріл житлових будинків, ймовірно, здійснено боєприпасом УМПБ Д-30. Усе, що відомо про обстріл Харкова – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Окупанти ударили по Харкову

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що місто обстріляли з Бєлгородської області. У центральній частині Харкова є декілька влучень, зокрема, у Шевченківському районі.

Щонайменше пошкоджені 14 багатоповерхівок у місті. Дві п'ятиповерхівки були частково зруйновані. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Загалом було два прильоти. Спочатку влучили по загальноосвітній школі, а потім прямо посеред житлових будинків.

Наслідки удару по Харкову / Фото Харківської обласної прокуратури

Чим ударили

Керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Харкову вдарили керованим боєприпасом великого калібру.

Згодом, керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів, що росіяни били по Харкову новим снарядом – УМПБ Д-30.

Це щось середнє між КАБ та ракетою. Остаточні висновки зроблять вибухотехніки. Цей боєприпас достатньо потужний, щоб фактично розвалити два будинки, між якими він влучив, і декілька будинків, які на відстані,

– зазначив він.

Що відомо про постраждалих

За словами речника міської ради Юрія Сидоренка, кількість постраждалих в результаті ударів Росії зросла до 18 осіб.

Проте, за його даними, інформація про те, що двоє поранених перебувають у тяжкому стані, не підтвердилася, і всі постраждалі зараз перебувають у легкому або середньому стані. Відомо, що серед поранених є діти, яким 3 місяці, 1,8 року, 10 та 13 років.

Сидоренко додав, що місцевим мешканцям, які постраждали внаслідок пошкодження будинків, нададуть притулок у гуртожитках. Наразі вже двоє людей переїхали до гуртожитку. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу продовжуються.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський також відреагував на звірства окупантів і в своєму телеграм-каналі прокоментував удар російської окупаційної армії по Харкову.

Харків. Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і "Шахедів". Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким,

– зауважив президент.

Він висловив свою вдячність за зусилля тих, хто щодня працює та рятує нормальне життя для мешканців Харкова. Президент також підкреслив важливість зміцнення української протиповітряної оборони та прискорення постачання літаків F-16 для України.

За словами Зеленського, не існує жодних обґрунтованих пояснень для того, що "Петріоти", які доступні у світі, досі не захищають небо Харкова та інших міст від російських терористів. Президент наголосив, що кожен день працюють над тим, щоб забезпечити більше захисту для життя українських громадян та країни в цілому.