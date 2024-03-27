Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Все, что известно об обстреле Харькова – читайте в материале 24 Канала.

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Оккупанты ударили по Харькову

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что город обстреляли из Белгородской области. В центральной части Харькова есть несколько попаданий, в частности, в Шевченковском районе.

По меньшей мере повреждены 14 многоэтажек в городе. Две пятиэтажки были частично разрушены. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Всего было два прилета. Сначала попали по общеобразовательной школе, а затем прямо посреди жилых домов.

Последствия удара по Харькову / Фото Харьковской областной прокуратуры

Чем ударили

Руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову ударили управляемым боеприпасом крупного калибра.

Впоследствии, руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал, что россияне били по Харькову новым снарядом – УМПБ Д-30.

Это нечто среднее между КАБ и ракетой. Окончательные выводы сделают взрывотехники. Этот боеприпас достаточно мощный, чтобы фактически развалить два дома, между которыми он попал, и несколько домов на расстоянии,

– отметил он.

Что известно о пострадавших

По словам главы городского совета Юрия Сидоренко, количество пострадавших в результате ударов России возросло до 18 человек.

Однако, по его данным, информация, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии, не подтвердилась, и все пострадавшие сейчас находятся в легком или среднем состоянии. Известно, что среди раненых есть дети, которым 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет.

Сидоренко добавил, что местным жителям, которые пострадали в результате повреждения домов, предоставят комнаты в общежитиях. Сейчас уже два человека переехали в общежитие. Работы по ликвидации последствий обстрела продолжаются.

Реакция Зеленского

Владимир Зеленский также отреагировал на зверства оккупантов и в своем телеграм-канале прокомментировал удар российской оккупационной армии по Харькову.

Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блэкаут, постоянные удары ракет и "Шахедов". Теперь – авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким,

– отметил президент.

Он поблагодарил за усилия тех, кто ежедневно работает и спасает нормальную жизнь для жителей Харькова. Президент также подчеркнул важность укрепления украинской противовоздушной обороны и ускорения поставок самолетов F-16 для Украины.

По словам Зеленского, не существует никаких обоснованных объяснений тому, что "Петриоты", которые доступны в мире, до сих пор не защищают небо Харькова и других городов от российских террористов. Президент подчеркнул, что каждый день работают над тем, чтобы обеспечить больше защиты для жизни украинских граждан и страны в целом.