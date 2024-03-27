Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что Россия может накапливать ракеты и соответственно интенсивнее их использовать, однако не так мощно, как бы она хотела.

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Как часто россияне могут применять "Циркон"

По словам Шарпа, "Циркон" – непростая ракета. Ее могут перехватить только скоростные и современные западные ЗРК, такие как Patriot и SAMP/T. Комплексы должны располагаться вблизи целей, по которым с большой вероятностью будет бить враг.

"Циркон" – дополнительная подмога. Вероятнее всего, их вообще мало. Видимо, будут применять довольно редко или считанные единицы,

– отметил военный обозреватель.

Пока неизвестны реальные характеристики "Циркона", в частности, точность, вес боевой части и размер самой ракеты. Украинские специалисты будут исследовать обломки, чтобы потом утвердительно о ней рассказать.

Нет причин считать, что это такое себе "чудо-оружие", как было многократно представлено российской пропагандой. Но, к сожалению, это очередной болезненный такой инструмент, который у них появился и разрабатывался годами,

– отметил военный обозреватель из Израиля.

Допустим, что массовое применение многих-многих десятков, вероятно, невозможно из соображений того, что это дорогое изделие и только появилось на свет.

Почему увеличились ракетные обстрелы

Кроме того, Давид Шарп заметил, что в последние дни россияне в целом активизировали ракетные атаки по территории Украины. Оккупанты могут совершать такие действия с целью различных тактических причин:

ответ на украинские удары по российским НПЗ;

ответ на рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях;

хотят вывести из строя украинскую энергетику;

давят на украинцев психологически, чтобы заставить их волноваться.

стремятся ударить по украинскому военно-промышленному комплексу.

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