Представитель Воздушных сил Илья Евлаш добавил, что атаки "Цирконами" могут служить для экспериментов по эффективности украинской ПВО. Впрочем, он отметил, что в научно-исследовательском экспертном центре до сих пор проводится анализ, чтобы установить факт использования "Цирконов" Россией во время последних атак на Украину.
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"Свидетельствует, что у них уже есть дефицит оружия"
Евлаш сделал предположение, что использование ракет "Циркон" может свидетельствовать о дефиците других типов ракет у оккупантов.
Однако мы можем сказать, что, если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет – крылатых ракет "Калибров", "Искандеров", других ракет – они бы применяли их... Это достаточно сложная ракета, достаточно дорогая, достаточно мощная,
– заявил спикер.
Он также добавил, что такие атаки могут быть направлены на проверку украинской системы противовоздушной обороны, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию при планировании следующих воздушных атак.
Евлаш также отметил, что сейчас в научно-исследовательском экспертном центре продолжают устанавливать, действительно ли Россия применяла гиперзвуковые ракеты "Циркон" во время своих последних атак.
Обстрел Киева 25 марта: кратко
- Утром 25 марта оккупанты запустили баллистические ракеты в направлении Киева. По предположениям, эти ракеты могли быть новейшей разработкой российских военных, а именно гиперзвуковые ракеты "Циркон". Все ракеты были успешно уничтожены.
- Баллистические ракеты были выпущены с территории Крыма. В результате атаки десять человек получили травмы различной тяжести. Среди них – девушка-подросток и двое беременных женщин.
- Известно, что кроме Печерского района, повреждения обнаружены и в других районах Киева. Например, в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом, а в Днепровском районе зафиксировано падение обломков. В Голосеевском районе обломки упали в лесополосу.