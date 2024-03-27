Представитель Воздушных сил Илья Евлаш добавил, что атаки "Цирконами" могут служить для экспериментов по эффективности украинской ПВО. Впрочем, он отметил, что в научно-исследовательском экспертном центре до сих пор проводится анализ, чтобы установить факт использования "Цирконов" Россией во время последних атак на Украину.

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"Свидетельствует, что у них уже есть дефицит оружия"

Евлаш сделал предположение, что использование ракет "Циркон" может свидетельствовать о дефиците других типов ракет у оккупантов.

Однако мы можем сказать, что, если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет – крылатых ракет "Калибров", "Искандеров", других ракет – они бы применяли их... Это достаточно сложная ракета, достаточно дорогая, достаточно мощная,

– заявил спикер.

Он также добавил, что такие атаки могут быть направлены на проверку украинской системы противовоздушной обороны, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию при планировании следующих воздушных атак.

Евлаш также отметил, что сейчас в научно-исследовательском экспертном центре продолжают устанавливать, действительно ли Россия применяла гиперзвуковые ракеты "Циркон" во время своих последних атак.

Обстрел Киева 25 марта: кратко